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Siyaset HÜDA PAR'dan partilere flaş çağrı
Siyaset

HÜDA PAR'dan partilere flaş çağrı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, asgari ücretten vergi alınmaması konusunda çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 16:31:00 -
HÜDA PAR'dan partilere flaş çağrı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Tek maddelik de olsa anayasa değişikliği meclisten geçirilsin ve asgari ücretten vergi alınmayacağına dair hüküm, anayasal hüküm haline getirilsin" dedi.

Temaslarda bulunmak amacıyla Mardin'e gelen Yapıcıoğlu, merkez Artuklu ilçesinde bir restoranda, gazetecilerle bir araya geldi.

Yapıcıoğlu, burada yaptığı açıklamada, memleket gezilerine devam ettiklerini, esnafı ziyaret ettiklerini, muhtarlarla görüştüklerini, köy gezileri yaparak vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Mardin'de çoğunluğun tarımla geçindiğini, en önemli sorunun başında yüksek elektrik faturalarının geldiğini kaydeden Yapıcıoğlu, "Sadece tarımla değil, farklı şekilde geçimlerini sağlayan insanların neredeyse tamamı elektrikle ilgi sıkıntılardan muzdarip. Çok kabarık faturalardan şikayet ediyor. Notlarımızı aldık, inşallah bir ekip oluşturup detaylı bir şekilde konuyu araştırıp sebep ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

"4 partinin uzlaşısı vardı"

Yeni açlık sınırının açıklanmasıyla asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını dile getiren Yapıcıoğlu, emeklilerin de önemli bir kısmının bu sınırın altında olduğunu ileri sürdü.

Mecliste 2012 yılında Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulduğunu, Mecliste gurubu bulunan 4 partinin 'asgari ücretten vergi alınmamasıyla ilgili' maddede uzlaştığını belirten Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

Bu bugün de Mecliste bulunan o partilere çağırıda bulunuyoruz. 2012 yılında vardığınız bu uzlaşma, aynı zamanda millete verilmiş bir söz olarak kabul edilmelidir ve halka verdiğiniz bu sözü yerine getirin. Yeni bir anayasa için bir araya gelemiyorsanız da halkın önemli bir kesimini ilgilendiren bu değişikliği yapın en azından. Tek maddelik de olsa anayasa değişikliği Meclisten geçirilsin ve asgari ücretten vergi alınmayacağına dair hüküm, anayasal hüküm haline getirilsin.

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