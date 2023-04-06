HÜDA PAR'dan Özgür Özel'e tokat gibi sözler!

14 Mayıs seçimine ilişkin değerlendirmede bulunan HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, 6'lı masa bileşenlerini eleştirdiği açıklamasında, "Boşuna çırpınmayın, Medeniyet değerlerimizle ve kültürümüzle barışık olan HÜDA PAR, tüm planlarınızı boşa çıkaracaktır" dedi.

"HÜDA PAR’ın meclise girecek olması sizi ve savaş baronu ortaklarınızı çok tedirgin ediyor, farkındayız." diyen Tanrıkulu, "Uykularınız kaçıyor ama haksız da sayılmazsınız. Çünkü hakikatin gür sedası ile inşallah yakında sizi rahatsız etmeye geleceğiz. Her zaman olduğu gibi sandık size 'sonun başlangıcı' için şakırdıyor" ifadelerini kullandı.

'Korkunun ecele faydası yok'

Şeyhmus Tanrıkulu, "Sonun başlangıcı" sözü için "tehdit" yorumunda bulunan Özgür Özel'i de eleştirerek, şöyle devam etti:

Evet, bu sözümüm İslam düşmanı ve aile karşıtı bütün ahlaksızların tepkisini çekeceğini biliyordum. Ancak biri var ki herkesten önce üzerine alınıp, suçluluk psikolojisiyle kamuoyuna açıklamada bulundu ve sonun başlangıcı sözümü tehdit olarak lanse etti. O zaman demezler mi arkadaş yoksa sen Erdoğan’a sonun başlangıcı dediğinde tehdit mi etmiştin. Buradan sana sesleniyorum; Özgür Özel, korkunun ecele faydası yok.