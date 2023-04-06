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Siyaset HÜDA PAR'dan Özgür Özel'e tokat gibi sözler!
Siyaset

HÜDA PAR'dan Özgür Özel'e tokat gibi sözler!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 20:07:00 - 2023-04-06 21:07:54
HÜDA PAR'dan Özgür Özel'e tokat gibi sözler!

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, iki yüzlülüğünü ortaya koyduğu CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tokat gibi sözlerle yüklendi.

14 Mayıs seçimine ilişkin değerlendirmede bulunan HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, 6'lı masa bileşenlerini eleştirdiği açıklamasında, "Boşuna çırpınmayın, Medeniyet değerlerimizle ve kültürümüzle barışık olan HÜDA PAR, tüm planlarınızı boşa çıkaracaktır" dedi.

"HÜDA PAR’ın meclise girecek olması sizi ve savaş baronu ortaklarınızı çok tedirgin ediyor, farkındayız." diyen Tanrıkulu, "Uykularınız kaçıyor ama haksız da sayılmazsınız. Çünkü hakikatin gür sedası ile inşallah yakında sizi rahatsız etmeye geleceğiz. Her zaman olduğu gibi sandık size 'sonun başlangıcı' için şakırdıyor" ifadelerini kullandı.

'Korkunun ecele faydası yok'

Şeyhmus Tanrıkulu, "Sonun başlangıcı" sözü için "tehdit" yorumunda bulunan Özgür Özel'i de eleştirerek, şöyle devam etti:

Evet, bu sözümüm İslam düşmanı ve aile karşıtı bütün ahlaksızların tepkisini çekeceğini biliyordum. Ancak biri var ki herkesten önce üzerine alınıp, suçluluk psikolojisiyle kamuoyuna açıklamada bulundu ve sonun başlangıcı sözümü tehdit olarak lanse etti. O zaman demezler mi arkadaş yoksa sen Erdoğan’a sonun başlangıcı dediğinde tehdit mi etmiştin. Buradan sana sesleniyorum; Özgür Özel, korkunun ecele faydası yok.

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Yorumlar

KARADAGLI

SAKIN COCUK GIBI AGLAMAYA BASLAMA YINE OZGUR UZULUYORUZ SENIN BU HALLERINE ARABADAKI 5 INCI TEKER GIBI OLDUN BE " "GEREKSIZ"

ümitt

Tebrik ediyorum. bu seküler dinsize gereken cevabı vermişiniz...
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