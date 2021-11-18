HÜDA PAR’dan Lütfü Türkkan tepkisi

MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK ANKARA

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Lütfü Türkkan olayında ıskalanan bir yön olduğunu vurgulayarak böyle bir kişinin milletvekili olmaması gerektiğini belirtti.

Yapıcıoğlu'nun İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklaması şöyle:

"Pek çok kişi olayı ele aldı ama ıskalanan bir yönü vardı. Mesela muhalefet cephesi dedi ki 'Bir provokasyon vardı orada.' Diyelim ki öyle. Diyelim ki planlanmış, ayarlanmış, senaryosu çizilmiş, ışık efektleri de verilmiş bir provokasyondu. Tamam da orada eğer provokasyonsa, orada provokatör öyle bir laf ettiyse, neden orada bulunmayan bir akrabasına küfrediliyor.? Kimse işin bu yönünü konuşmadı. Biz de çağrı yaptık. Hem sayın Akşener’e hem de bütün diğer yetkililere. Bu cümlelerin sahibi millet adına işgal ettiği makamlardan çekilsin, değilse oralardan uzaklaştırılsın. Bu dile sahip birisi milletin vekili olamaz. Özellikle bir kadın genel başkanın bu hareketi yapan kişiyi, velev ki provokatör olsun, onun yerine kız kardeşine, bacısına, bir kadına küfredilmesini hem de çok kötü küfredilmesini nasıl içine sindirebildi hem de bir kadın genel başkan. Doğrusu ben bunu anlamakta zorlanıyorum."