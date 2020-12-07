  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli
Gündem

HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli

İstanbul Sözleşmesi'nin aile kurumuna zarar verdiğini belirten HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "İstanbul Sözleşmesine atılan imza geri çekilmeli, 6284 sayılı yasa masaya yatırılarak zararlı hususlardan arındırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:56:00 -
HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, yaptığı haftalık iç gündem değerlendirmesinde; İstanbul Sözleşmesi ile ilgili önemli bir çağrıda bulundu.

İstanbul Sözleşmesi'nin toplum için olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Sağlam, "Bizim toplumumuzun aile yapısında bir otorite çatışması yoktur. Görev paylaşımı esası vardır. Kadın da erkek de kendi sahasında otoritedir. 'Cinsel ayırımcılık' ve 'kadına şiddet' gibi gerekçelerle birbirinin yardımcısı ve tamamlayıcısı olan eşler birbirinin rakibi ve hatta potansiyel düşmanı gibi gösterilip aile kurumu hedef alınmaktadır" dedi.

İstanbul Sözleşmesinin aile yapısını bozduğunu belirten Sağlam şöyle devam etti:

"İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı Kanun ve uygulamaları ailede huzuru sabote etmiş, anne-baba arasında rol çatışmasını, çocuklarda da rol çatışmasından kaynaklanan bocalamayı dayatmıştır. Aile fertlerinin genel ahlak ile uyuşmayan davranışlarına karşı yapılacak sıradan bir uyarıyı bile 'şiddet' kapsamına alarak cezai tedbirlere başvurmak, tam da mevzuatın dayattığı bir zorunluluk olmuştur.İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa, aile bütünlüğünü sağlayan doğal otorite olgusunu anne babadan alarak yerine kanun ve karakolu oturtmuştur.

Bu nedenle birçok kişinin nazarında 'aile' kavramı artık sorgulanmaktadır. Toplumun kimyası ile daha fazla oynanmamalıdır. Süresiz nafaka ve genç yaşta evlenenler ile ilgili sorunlar da hala çözülmeyi beklemektedir. Aile kurumumuz daha fazla zarar görmeden İstanbul Sözleşmesine atılan imza geri çekilmeli, 6284 sayılı yasa masaya yatırılarak zararlı hususlardan arındırılmalıdır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Altın için flaş tahmin: Önümüzdeki 6-9 ay içinde...
Ekonomi

Dikkat! Altın için flaş tahmin: Önümüzdeki 6-9 ay içinde...

Altın, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalması ve aşı haberlerinin gelmesiyle yatay seyrediyor. Altın fiyatları 2021'de ne olacak yatırımc..
Birleşik Krallık'ten Türkiye açıklaması: Daha çok alacağız
Dünya

Birleşik Krallık'ten Türkiye açıklaması: Daha çok alacağız

Birleşik Krallık Gelecek Sınırlar ve Göçmenlik Bakanı Kevin Foster, önümüzdeki senelerde Türkiye'den daha çok personel alacaklarını duyurdu...
Dünya Türkiye'yi konuşurken Putin'den acil kodlu çağrı: Hazırlayın
Dünya

Dünya Türkiye'yi konuşurken Putin'den acil kodlu çağrı: Hazırlayın

Libya ve Dağlık Karabağ'da hava savunma sistemleri yerle bir olan Rusya'nın yeni bir hamleye hazırlandığı öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay