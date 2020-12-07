HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, yaptığı haftalık iç gündem değerlendirmesinde; İstanbul Sözleşmesi ile ilgili önemli bir çağrıda bulundu.

İstanbul Sözleşmesi'nin toplum için olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Sağlam, "Bizim toplumumuzun aile yapısında bir otorite çatışması yoktur. Görev paylaşımı esası vardır. Kadın da erkek de kendi sahasında otoritedir. 'Cinsel ayırımcılık' ve 'kadına şiddet' gibi gerekçelerle birbirinin yardımcısı ve tamamlayıcısı olan eşler birbirinin rakibi ve hatta potansiyel düşmanı gibi gösterilip aile kurumu hedef alınmaktadır" dedi.

İstanbul Sözleşmesinin aile yapısını bozduğunu belirten Sağlam şöyle devam etti:

"İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı Kanun ve uygulamaları ailede huzuru sabote etmiş, anne-baba arasında rol çatışmasını, çocuklarda da rol çatışmasından kaynaklanan bocalamayı dayatmıştır. Aile fertlerinin genel ahlak ile uyuşmayan davranışlarına karşı yapılacak sıradan bir uyarıyı bile 'şiddet' kapsamına alarak cezai tedbirlere başvurmak, tam da mevzuatın dayattığı bir zorunluluk olmuştur.İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa, aile bütünlüğünü sağlayan doğal otorite olgusunu anne babadan alarak yerine kanun ve karakolu oturtmuştur.

Bu nedenle birçok kişinin nazarında 'aile' kavramı artık sorgulanmaktadır. Toplumun kimyası ile daha fazla oynanmamalıdır. Süresiz nafaka ve genç yaşta evlenenler ile ilgili sorunlar da hala çözülmeyi beklemektedir. Aile kurumumuz daha fazla zarar görmeden İstanbul Sözleşmesine atılan imza geri çekilmeli, 6284 sayılı yasa masaya yatırılarak zararlı hususlardan arındırılmalıdır."