HÜDA PAR'dan ‘Gülşen’ açıklaması

YENİ AKİT ANKARA

Çanakkale'de düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sözde şarkıcı "Gülşen" hakkında sorduğu soruya HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu; "Hiçbir şarkısını dinlemedim, şarkıcı ise şarkılarıyla gündeme gelmesi en doğal olanıdır. Fakat kendi alanıyla gündeme gelmeyenler, bazen böyle hadsizlikte bulunuyorlar. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum." şeklinde cevap verdi.