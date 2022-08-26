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Gündem HÜDA PAR'dan ‘Gülşen’ açıklaması
Gündem

HÜDA PAR'dan ‘Gülşen’ açıklaması

Sözde şarkıcı "Gülşen" hakkındaki soruya Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Hiçbir şarkısını dinlemedim... Kendi alanıyla gündeme gelmeyenler, bazen böyle hadsizlikte bulunuyorlar." diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 16:34:00 -
HÜDA PAR'dan ‘Gülşen’ açıklaması

YENİ AKİT  ANKARA

Çanakkale'de düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sözde şarkıcı "Gülşen" hakkında sorduğu soruya HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu; "Hiçbir şarkısını dinlemedim, şarkıcı ise şarkılarıyla gündeme gelmesi en doğal olanıdır. Fakat kendi alanıyla gündeme gelmeyenler, bazen böyle hadsizlikte bulunuyorlar. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum." şeklinde cevap verdi.

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