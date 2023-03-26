HÜDA PAR’dan flaş açıklama: 6'lı koalisyonun bir iftirası daha çöktü

Yakın dönemde 6’lı koalisyon masasının bütün partilerinin üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiği HÜDA PAR, Cumhur İttifakı’na desteğini açıkladığı andan itibaren başlatılan karalama kampanyası sürüyor. HÜDA PAR’ı geçmişteki Hizbullah örgütüyle ilişkilendiren, özerklik ve federasyon talebi olduğunu öne süren çevrelerin tezviratları tek tek çürütülüyor.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevaplandıran HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, özerklik ve federasyon talep etmediklerini söyledi.

HÜDA PAR’ın parti programında yer alan maddelerle ilgili oluşturulan manipülasyonlara karşı açıklamada bulunan Serkan Ramanlı, tezviratlar üzerinden yorum yapıldığını vurguladı. Doğruhaber gazetesinde yer alan habere göre Ramanlı, “Parti programımızı okuyan, Türkçesi yeterli düzeyde olan herkes, o parti programında özerklik, federasyon talep etmediğimizi çok rahatlıkla anlayabilir. Ama ısrarla kimse zahmet edip parti programımızı okumadığı için, sadece tezviratlar üzerinden yorum yapmayı tercih ediyorlar.” dedi.

Zamanlama ve ifade vurgusu

“Tartışılabilsin” söylemi ile “istiyoruz” ifadesi arasında keskin bir fark olduğunu dile getiren HÜDA PAR Sözcüsü Ramanlı, şunları ifade etti:

"Şimdi tartışılabilsin demek ayrıdır, istiyoruz demek ayrıdır. Herhalde Türkçesi olan herkes bunun farklı olduğunu anlayacaktır. Ama kimse mesela niçin bu cümleye parti programımızda yer verdiğimizi sanırım merak etmiyor. ‘Özerklik veya federasyon talebi olmayan bir parti, niye bunun tartışılmasının önünü açar, parti programında yazar?’ diye merak etmiyor. Partimizi kurduğumuz zaman, çözüm sürecinin olduğu bir zaman. O zaman örgütün silah bırakması gündemde ve sivil siyaset kanallarının açılması, meydanlarda, gazetelerde, siyasetçilerin dilinde bir slogana dönüşmüştü. Biz de tam da o zamanın ruhuna uygun olarak dedik ki, birileri bu ülkede birlik ve bütünlüğü bozmadan ülke içerisinde farklı yönetim modellerinin uygulanmasını isteyebilirler. Bu kimseler, ellerine silah almaya ihtiyaç duymadan, bunları gelip tartışabilsinler. Bizimle tartışsınlar, tartışalım, olumlu yanlarını, olumsuz yanlarını, olabilirliğini tartışalım."

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Serkan Ramanlı, HÜDA PAR olarak yerel yönetimlerin güçlendirilmesini istediklerini fakat özerklik ya da federasyon istedikleri anlamına gelmediğini vurguladı.

Sözcü Ramanlı, şunları kaydetti:

"Ama birileri bunu istiyorsa, serbestçe ifade edebilsin, tartışabilsin. Hiçbir yönetim modeli tabu olarak kimseye dayatılmasın. Bakın çok uzak olmayan bir geçmişte, 2017 yılında Parlamenter Sistemi değiştirip, yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtik. Biri çıkıp ‘Parlamenter Sistem tartışılamaz, kimse değiştirilmesini teklif dahi edemez’ derse, biz halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne nasıl geçebilirdik?"

Serkan Ramanlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz şuna inanıyoruz; birlik ve bütünlüğümüzün bozulmaması kaydıyla herkes yönetim modelleri üzerinde fikirlerini serbestçe ifade edebilsin, tartışabilsin. Eğer gerçekten halkın büyük çoğunluğu bu yönetim modellerinden birini veya birkaçını uygulamak isterse, bunun önünde engel olmamalı diyoruz."