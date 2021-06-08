HÜDA PAR’dan Filistin tavsiyesi

yeniakit.com.tr Ankara

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye ile Filistin devleti arasındaki güvenlik işbirliği anlaşması ve göçmen krizine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Filistin devleti arasında güvenlik işbirliği anlaşması

Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ile Filistin Devleti arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması’nı değerlendiren Yapıcıoğlu, “Anlaşmayı geç kalınmış, olumlu bir adım olarak görüyoruz. Türkiye, Filistin halkını ve devletini işgal rejimine karşı korumalı, güçlendirmeli, işgalin tamamen bitirilip başkenti Kudüs olan hür ve bağımsız bir Filistin devletinin oluşabilmesi için askeri ve ekonomik olarak desteklemelidir. Ramallah yönetimi ile yapılan bu anlaşma, Gazze’ye de teşmil edilerek hem Gazze ablukasının kaldırılmasına katkı sunulmalı hem de Filistinliler arasında birliğin tesisine vesile olunmalıdır.” dedi.