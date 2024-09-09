HÜDA PAR’dan dikkat çeken ‘Narin Güran’ çağrısı!

Diyarbakır Bağlar'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine çuval içinde derede ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran tüm Türkiye’yi hüzne boğdu.

Konuya ilişkin Hür Dava Partisi’nden (HÜDA PAR) yapılan açıklamada olayın kaosa sürüklenmeye çalışıldığı vurgulanarak vatandaşlara ve STK’lara çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu olayın ortaya koyduğu vahşet ve insanlık dışı durum nedeniyle halkın duygularının tavan yaptığı ve herkesin hassaslaştığı bir süreçte bu meselenin bir provakasyona ve kaosa dönüştürmek isteyenlerin sahaya inmeleri çok tehlikeli ve vahim bir durumdur. Halkı, sivil toplum kuruluşlarını ve duyarlı herkesi bu tehlikeli ve art niyetli girişimlere karşı sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

Açıktır ki masum bir çocuğun alçakça katledilmesini siyasi ranta çevirmeye çalışmak canavarlıktır. Böyle can acıtıcı bir vahşetten istifade etmeye çalışmak mide bulandırıcı bir iğrençliktir. Yalan ve iftiralarla hedef saptırmak, olayı sulandırıp gerçeğin ortaya çıkmasını engellemektir. Gerçek suçluyu/suçluları gizlemek ya da suç ortaklığını gözlerden ve dikkatlerden kaçırmaktır. Olayın takipçisi olup adaletin yerini bulmasını istemek ayrı bir şey, bir masum çocuğun alçakça katledilmesi üzerinden provokasyon yapıp halkın duygularını suiistimal ederek kaos peşinde olmak başka bir şeydir. Duyarlı halkımız da kimin iyi niyetli kimin art niyetli olduğunu görebilecek durumdadır.

İnsanların yalan ve iftiralarla ve art niyetli odakların çağrıları ile sokaklara döküldükleri, kendi insanlarına, kendi şehirlerine ve kendi değerlerine zarar verdikleri günler geride kaldı.

Gerçeğin üzerini örtmek çabasında olan bedbahtlara hatırlatmak isteriz ki: gerçekler er veya geç ama mutlaka ortaya çıkarlar. O gün, utanma duygularını kaybedenlerin yüzü belki kızarmayacak ama yüzleri kapkara olacaktır."