HÜDA PAR'dan Çin'e 'ezan' tepkisi! 'Çin'e karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı'

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HÜDA PAR yönetimi, Çin Devleti'nin Uygur Türkleri'nin ibadet ettiği camilerde ezanı ve kameti değiştirmesine tepki gösterdi.

Parti tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yıllardır Müslümanlara karşı asimilasyon politikası yürüten Çin’in kontrolü altında bulunan Doğu Türkistan'da Müslüman Uygurların gittiği birçok camide ezanın ve kametin değiştirildiği ortaya çıktı." denildi.

'İslam dünyası sorumludur'

HÜDA PAR yönetimi, Müslümanlara Çin zulmüne karşı dik durma çağrısında bulundu:

Çin’in Müslümanlar üzerindeki baskı ile İslami değerlere yönelik saldırılarını artırmasının nedeni dünya Müslümanlarının sessizliğidir. Ekonomik ve siyasi menfaatler uğruna yıllardır bu zulme karşı sesini yükseltmeyen İslam dünyası, bugün Doğu Türkistan Müslümanlarının yaşadığı baskıdan ve asimilasyondan sorumludur. İslam İş Birliği Teşkilatı ve tüm Müslümanlar bu dinî asimilasyon politikasına karşı harekete geçmeli, Çin’e karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır.

Ne olmuştu?

Doğu Türkistan'ın Hotan bölgesindeki Guma yerleşim bölgesindeki camilerde, ezan ve kametin değiştirildiği ortaya çıkmıştı.

Değiştirilen ezan ve kametin metinleri ise şöyle:

- Ezan:

Biz vatanın evlatları, biz vatanın evlatları

Vatanımız uludur, vatanımız uludur

Namaz vakti geldi, dilek dilemeye geliniz

Vatanımızın barışçıl-ebedi oluşunu

Vatanımızın gelişip zenginleşmesini dileyelim

- Kamet:

Biz vatanın evlatları biz vatanın evlatları

Vatanımız uludur, vatanımız uludur

Namaza hazırlandık, muvaffakiyet diliyoruz

Vatanımızın barışçıl-ebedi oluşunu

Vatanımızın gelişip zenginleşmesini dileyelim