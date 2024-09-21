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Siyaset HÜDA PAR’dan CHP’ye had bildiren açıklama! Flaş ‘Kemalizm’ çıkışı…
Siyaset

HÜDA PAR’dan CHP’ye had bildiren açıklama! Flaş ‘Kemalizm’ çıkışı…

Yeniakit Publisher
2024-09-21 01:56:00 -
HÜDA PAR’dan CHP’ye had bildiren açıklama! Flaş ‘Kemalizm’ çıkışı…

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Mersin Milletvekili Faruk Dinç, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in hadsiz söylemine sert cevap verdi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in “Medrese eğitimi gericiliktir.” söylemine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında cevap verdi.

Dinç, CHP’li Yücel’e cevabında, “Ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engel, CHP ve gerici Kemalizm tarikatıdır. Yıllarca uzaya uydu gönderdiniz de sakalımıza, sarığımıza, örtümüze ve medresemize mi takıldı? ‘Medrese eğitimine gericilik’ diyen zihniyet, bir tane Cezeri, Biruni ve Mimar Sinan yetiştirebilmiş mi?” ifadelerini kullandı.

 

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