HÜDA PAR'dan asgari ücret açıklaması
Ekonomi

HÜDA PAR'dan asgari ücret açıklaması

AA
AA Giriş Tarihi:
HÜDA PAR'dan asgari ücret açıklaması

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Asgari ücret, bir şahsın değil, bir ailenin geçimi göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Maalesef, belirlenen asgari ücret bir kişinin bile geçimini sağlayacak, karşılayacak durumda değildir." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki soykırıma işaret etti.

Gazze'de ateşkesin sağlandığını ancak siyonist işgalci İsrail'in insani yardım girişini engellediğini belirten Dinç, bebeklerin Gazze'de soğuk ve hastalıktan hayatını kaybettiğini ifade etti. Bu duruma sessiz kalmayacaklarını, her zaman Gazze'yi gündeme almaya devam edeceklerini söyleyen Dinç, İslam dünyasının Gazze'nin yok edilişini izlediğini savundu.

 

Dinç, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklandığını anımsatarak, "Asgari ücret, bir şahsın değil, bir ailenin geçimi göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Maalesef, belirlenen asgari ücret bir kişinin bile geçimini sağlayacak, karşılayacak durumda değildir. 'Nüfus sayımız azalıyor' diyoruz ama bu asgari ücretle nasıl bir aile geçinir, kira ödenir, nasıl mutfak ihtiyaçları karşılanır, bunların tek tek sorgulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

