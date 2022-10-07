Hüda-Par’dan anlamlı sergi!

YENİ AKİT ANKARA

6-8 Ekim olaylarında eli kanlı katillerce şehit edilen vatandaşları anmak için HÜDA-PAR Genlik kolları tarafından Soykan Meydanı’nda sergi açıldı.

HÜDA-PAR Malatya İl Başkanlığı tarafından açılan sergiye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Gençlik Kollarımızın, 6-8 Ekim olaylarında şehit olan kardeşlerimizi yadetmek amacıyla Soykan Meydanında açtığı ve iki gün sürecek olan fotoğraf sergimize tüm halkımızı bekleriz. Bu vesile ile Aziz Şehitlerimizi hayırla ve özlemle yad ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.