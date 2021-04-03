HÜDA PAR'dan AK Parti İl Başkanı Kabaktepe’ye ‘hayırlı olsun’ ziyareti

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Elibüyük ile beraberindeki heyet, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına seçilen Kabaktepe’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Osman Nuri Kabaktepe’ye ziyaret

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük ile beraberindeki heyet, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına seçilen Osman Nuri Kabaktepe’ye ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Başkanı Erdal Elibüyük ve beraberindeki heyetin, 24 Şubat’ta yapılan kongrede AK Parti İstanbul İl Başkanlığına seçilen Osman Nuri Kabaktepe’ye ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirildiği ifade edildi.

“Diyalog zeminini sağlam tutmalıyız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elibüyük, öncelikli amaçlarının AK Parti İstanbul İl Başkanlığına seçilen Osman Nuri Kabaktepe’ye ‘hayırlı olsun’ demek olduğu ifade etti.

Elibüyük daha sonra, “Partiler arası diyaloğu önemsiyor ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toplumun temsilci olarak biz siyasiler bu noktada daha fazla sorumluluk almalı ve diyalog zeminini sağlam tutmalıyız. Bilindiği üzere İstanbul’un 24 belediyesinde AK Partili isimler başkanlık yapıyor.

Dolaysıyla biz sahada gördüklerimiz hem Belediye Başkanlarına hem de AK Parti İstanbul İl Başkanına ileteceğiz ve eksikliklerin giderilmesi noktasında çağrılarımızı yapacağız. Bu mekanizmaların aktif olması vatandaşın sorunlarının çözümüne büyük katkı sunar. Sayın Kabaktepe de bizim endişelerimizi anladığını ve diyalog kanalarının sürekli açık tutulacağını ifade etti.” şeklinde konuştu.

Ziyaret karşılıklı iyi dileklerin ardından son buldu.