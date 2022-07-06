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Siyaset HÜDA PAR'da bayrak değişimi
Siyaset

HÜDA PAR'da bayrak değişimi

Hür Dava Partisi'nin Başkanlık Divanı'nda görev değişimi gerçekleşti. HÜDA PAR'ın Genel İdare Kurulu Üyesi Serkan Ramanlı, Halkla İlişkiler ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 19:09:00 -
HÜDA PAR'da bayrak değişimi

HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Halkla İlişkiler ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Şeyhmus Tanrıkulu'nun yerine, Genel İdare Kurulu Üyemiz Sayın Serkan Ramanlı getirildi. Ramanlı, aynı zamanda Parti Sözcülüğü görevini de yürütecek. '' denildi.

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