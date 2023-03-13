HÜDA PAR'a linç kampanyası başlatanlar nerede? İşte 6'lı masanın ortağı HDP'li Temelli'nin bugünkü konuşması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun ziyaret etmeyi planladığı HDP'liler, düzenledikleri etkinliklerde terörist elebaşısı Abdullah Öcalan'a selam gönderiyor.

HDP'li Sezai Temelli, Berlin'de terör örgütü PKK'nın paçavralarıyla donatılan etkinlik alanında kürsüye çıktı.

Bebek katili Abdullah Öcalan'a selam gönderen Temelli, şu ifadeleri kullandı: Bu düzeni değiştirecek bir yolumuz var. Bize bu yolu açan bizi oluşturan sayın Abdullah Öcalan'a da selam olsun.