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Siyaset HÜDA PAR'a linç kampanyası başlatanlar nerede? İşte 6'lı masanın ortağı HDP'li Temelli'nin bugünkü konuşması!
Siyaset

HÜDA PAR'a linç kampanyası başlatanlar nerede? İşte 6'lı masanın ortağı HDP'li Temelli'nin bugünkü konuşması!

HDP'li Sezai Temelli, Berlin'de bölücü terör örgütü PKK'nın paçavraları önünde yaptığı konuşmasında, Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 23:44:00 - 2023-03-13 23:45:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun ziyaret etmeyi planladığı HDP'liler, düzenledikleri etkinliklerde terörist elebaşısı Abdullah Öcalan'a selam gönderiyor.

HDP'li Sezai Temelli, Berlin'de terör örgütü PKK'nın paçavralarıyla donatılan etkinlik alanında kürsüye çıktı.

Bebek katili Abdullah Öcalan'a selam gönderen Temelli, şu ifadeleri kullandı: Bu düzeni değiştirecek bir yolumuz var. Bize bu yolu açan bizi oluşturan sayın Abdullah Öcalan'a da selam olsun.

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