Yırtın şu oyuncu müsveddesinin sözleşmesini artık! Resmen takıma takoz oluyor...
Beşiktaş'ın başına püsküllü bela olan oyuncu müsveddesinden takım bir türlü kurtulamıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş'ın başına püsküllü bela olan oyuncu müsveddesinden takım bir türlü kurtulamıyor.
Beşiktaş, sırf 'elinde kalmasın' diye Elan Ricardo'nun evraklarını Macaristan'a anlaşmaya tam olarak varmadan gönderdi... Öyle ki, Elan için ETO takımıyla anlaşmaya ancak bugün varıldı, işlemler bitirildi ve resmi açıklama yapıldı.
Beşiktaş; kimin, neden, ne amaçla ve hangi parametreye bakarak aldığını bilmediği ve 2029 yılı sonuna kadar sözleşme imzaladığı Elan Ricardo'yu Macaristan'ın ETO takımına kiraladı. Macaristan'da transfer dönemi 3 Eylül'de bitmesine rağmen, siyah-beyazlıların Kolombiyalı oyuncu için ETO takımının tüm şartlarını kabul ederek gönderdiği ortaya çıktı. Öyle ki, 2 Eylül'de başlayan görüşmeler sırasında siyah-beyazlılar, süreç devam ederken 3 Eylül'de Macaristan'da transfer döneminin biteceğini bildiği için Elan'ın tüm evraklarını Macaristan'a gönderdi ve görüşmeler bundan sonra da devam etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan ve Elan'ı oynatamayacak olan ETO takımı, Beşiktaş'a kiralama bedeli ödemeyecek. Satın alma opsiyonu olmayacak; hatta daha da ilginci, Kolombiyalının maaşını bile ödemeyecek.
Çünkü Beşiktaş, Elan'ı Süper Lig ve 1. Lig dahil Türkiye'deki hemen tüm takımlara önerdi ancak tek bir takım bile ilgilenmedi. Elan'dan Beşiktaş'ı kurtaran ise ETO'nun Kolombiyalı hocası Efraín Juárez oldu.
Elinde zaten 20 yabancı oyuncusu olan Juárez, "Eğer bize maliyeti olmayacaksa gelsin" diyerek Elan'ın transferine izin verdi. Fotospor'a göre; Beşiktaş'a geldiği günden bu yana gittiği hiçbir takımda 6 aydan fazla kalamayan Elan'ın, ETO'da tutunamaması durumunda Ocak ayında yeniden Beşiktaş'a geri dönme ihtimali de var...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23