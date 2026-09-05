Yırtın şu oyuncu müsveddesinin sözleşmesini artık! Resmen takıma takoz oluyor...

Beşiktaş; kimin, neden, ne amaçla ve hangi parametreye bakarak aldığını bilmediği ve 2029 yılı sonuna kadar sözleşme imzaladığı Elan Ricardo'yu Macaristan'ın ETO takımına kiraladı. Macaristan'da transfer dönemi 3 Eylül'de bitmesine rağmen, siyah-beyazlıların Kolombiyalı oyuncu için ETO takımının tüm şartlarını kabul ederek gönderdiği ortaya çıktı. Öyle ki, 2 Eylül'de başlayan görüşmeler sırasında siyah-beyazlılar, süreç devam ederken 3 Eylül'de Macaristan'da transfer döneminin biteceğini bildiği için Elan'ın tüm evraklarını Macaristan'a gönderdi ve görüşmeler bundan sonra da devam etti.