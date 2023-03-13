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Siyaset HÜDA PAR tepkisi! "Bu numaraları yutuyorsanız helal olsun"
Siyaset

HÜDA PAR tepkisi! "Bu numaraları yutuyorsanız helal olsun"

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, kemalist medyanın HÜDA PAR hakkındaki yalan dolu haberlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 13:46:00 -

Kemalist medya, HÜDA PAR'ın Hizbullahçı "terör destekçisi" olduğunu ileri sürerek Cumhur İttifakı'nı lekelemeye kalktı. Altılı masanın terör örgütü PKK'dan açık destek alması ve HDP ile ittifak yapmasına ağzını açamayan medya, HÜDA PAR hakkında hiçbir terör soruşturması, iddianamesi, davası vb. olmadığı halde "çamur at izi kalsın" haberleriyle yine kendilerine yakışan yüzsüzlüğü yapıyor.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu haberler de masaya yatırıldı.

Söz konusu haberlere inananlara, "Bu numaraları yutuyorsanız helal olsun" diyen Karahasanoğlu şunları söyledi:

"HÜDA PAR hakkında açılmış herhangi bir terör davası yok, iddianame yok. HDP'li yöneticilerle ilgili açılmış onlarca dava var, devam eden davalar var. HDP için kapatılma davası açıldığı zaman, vekillerden daha çok insan için dava açıldı, ek iddianame hazırlandı."

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Vahap Kalyoncu

Müslümanım diyen kardeştir aksini iddia eden kalleştir.
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