HÜDA PAR: 'Seçimlerde en ufak bir usulsüzlüğe asla müsaade etmeyeceğiz'

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin, "Milletimiz şundan emin olsun HÜDA PAR inşallah bu seçimlerde en ufak bir usulsüzlüğe ve hukuksuzluğa asla müsaade etmeyecektir." dedi.

Şahin, oy işleminin saat 17.00 itibariyle sona ermesinin ardından videolu bir mesaj paylaştı.

HÜDA PAR'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Şahin, "Aziz milletimiz öncelikle seçimlerin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Oy kullanma işleminin 08.00'de başladığını, 17.00'da sona erdiğini hatırlatan Şahin, <"HÜDA PAR olarak il ilçe teşkilatlarımızla sandık kurulu görevlilerimizle, müşahitlerimizle, hukukçularımızla alandayız, sahadayız, sandıkların başındayız." diye belirtti.

"Bazı usulsüzlükler ve hukuksuzluklar var"

Kendilerine iletilen bazı seçim usulsüzlükleri aktaran Şahin, "Bu saat itibarıyla seçim koordinasyon merkezimize iletilmiş bazı usulsüzlükler ve hukuksuzluklar var. Özellikle Batman Gercüş ve Kozluk ilçelerinde bazı sandıklarda topluca ve açıktan oy kullanma şekliyle bazı girişimler var. Diğer taraftan Diyarbakır Lice ilçesinde yine hakeza herkese topluca ve açıktan oy kullanma işlemine ilişkin bazı gelişimler var. Bütün bu usulsüzlükler arkadaşlarımız tarafından tutanak altına alınmış ve hukuki girişimlerde bulunmuşlardır." ifadelerini kullandı.

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"Bizim için bu görev yerleri adeta birer 'Okçular tepesi' mesabesindedir"

Şahin, şunları kaydetti:

"Milletimiz şundan emin olsun HÜDA PAR inşallah bu seçimlerde en ufak bir usulsüzlüğe ve hukuksuzluğa asla müsaade etmeyecektir. Hukuksuzluğun ve usulsüzlüğün olduğu yerlerde arkadaşlarımız en etkili olacak şekilde hukuki girişimlerde bulunacaklardır.

Yeniden ben bu seçimin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kazasız, belasız bir seçim sürecini atlatmış oluruz ve milletimizin iradesi kâmil anlamda sandıklara yansıyacaktır.

Ayrıca vatandaşlarımıza şu hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Evet oy vermek işlemine saat 17.00 itibariyle son verilmektedir, ancak sırada olup oyunu kullanamayan vatandaşlarımız şunu bilsinler ki 17'den sonra da oylarını kullanabilirler.

Sandık görevlileri bu arkadaşlarımızın oylarını kullanabilecek imkânı sağlamak zorundalar ve bu vatandaşlarımızın oyunu kullanması gerekmektedir.

Diğer taraftan alanda görevli olan bütün arkadaşlarımız, sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz, hukukçu arkadaşlarımız ve diğer bütün görevlilerimizin; seçim boyunca ve zarflar açılıp oylar sayıldıktan sonra tutanağa bağlanması, tutanakların birleştirilmesi dahil bütün aşamaları itibariyle görev yerlerini asla terk etmemeleri gerekiyor.

Şunu bilin ki bizim için bu görev yerleri adeta birer 'Okçular tepesi' mesabesindedir. Bizim için hakikaten bu seçim çok kıymetlidir, çok değerlidir. Bizler istiyoruz ki milletimizin iradesi kâmil anlamda sandıklara yansısın." (İLKHA)