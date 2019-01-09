0553 313 94 23

HÜDA PAR seçim kararı için tarih verdi

Hür Dava Partisi, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerle ilgili kararlarını cumartesi günü açıklayacak.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:52
HÜDA PAR seçim kararı için tarih verdi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)2019 yerel seçimleriyle ilgili kararını cumartesi günü kamuoyuyla paylaşacak.

Özel bir televizyon kanalına konuk olan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, cuma günü parti yetkililerinin yapacağı toplantının ardından yerel seçimlerle ilgili alacakları kararları cumartesi günü kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

"Cuma günü karara son şekil verilecek"

Yavuz, programda yerel seçimlerle ilgili, "Seçim sathi mailine girilmiş durumda. Partiler belediye başkan adaylarını açıklıyorlar, kimi partiler de ittifakla alakalı netleştirdikleri, somutlaştırdıkları kararlarını kamuoyuyla paylaşıyorlar. Elbette HÜDA PAR'ın da bu konuda bir kararı olacak. 11 Ocak Cuma günü Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerimiz toplanıp bu karara son şeklini verecekler. Daha sonra 12 Ocak Cumartesi günü bu kararımızı kamuoyuna paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partileri belirlemişti. Seçimlere katılabilecek 13 siyasi parti arasında HÜDA PAR da yer almıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:52
  1. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)
  2. 2019 yerel seçimleri
  3. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz
  4. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
  5. HÜDA PAR
  6. Genel İdare Kurulu (GİK)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz söyleşiye katıldı
    1. Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz..
    2. Bahçeli son noktayı koydu! "Belediye..
    3. İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı
    4. Domuz gribi Gürcistan'da 10 can aldı
    5. New York borsası yükselişle açıldı
    6. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan..
    7. Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı
    8. Victor Moses Fenerbahçe'ye mi transfer..
    9. Meral Akşener'e kızdı! AK Parti'ye geçti
    10. İran AB ile güvenlik iş birliğini..
    11. Kerkük'teki mayınların temizlenmesi
    12. HDP Batman ilçe belediye başkan..
    13. Sadakataşı’ndan Lübnan ve Türkiye’de..
    14. Kenevir nedir?
    15. Turşu ve peynir kovalarında uyuşturucu..
    16. Beşir Derneği'nden soğuğa karşı sıcak..
    17. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
    18. Boşnaklar Sırp Cumhuriyeti Günü'nün..
    19. Joseph Pulitzer kimdir?
    20. "Hamas ulusal birliğin tesisinde..
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar