HÜDA PAR seçim gündemiyle toplanacak

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel İdare Kurulu, TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yol haritasını belirlemek üzere yarın Diyarbakır'da toplanacak.

Partiden yapılan açıklamada, "Yarın Diyarbakır'da HÜDA PAR Genel İdare Kurulu toplantısı yapılacak. Bu toplantıda seçim konusu, görüşmeler ve gelinen nokta masaya yatırılıp değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun daha önce cumhurbaşkanı adaylarının olmayacağı şeklindeki açıklaması hatırlatılarak, yarın yapılacak toplantıda, bu konuların "enine boyuna" görüşüleceği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca deprem felaketinin yaşandığı bu dönemde, seçim sürecinde nefret üretecek söylem, duruş ve stratejilerden kaçınılması, aklıselimle hareket edilmesi çağrısı yapıldı.