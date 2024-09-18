HÜDA PAR, Özel'e 72 saat süre vermişti! CHP sus pus!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yeni yapılacak sivil bir anayasada 4. maddenin devamlılığını savunmanın gelecek nesillerin iradesine ipotek koymanın yanı sıra darbe anayasasının devamı anlamına geleceğini vurguladığı açıklamasını çarpıtmıştı. Yapıcıoğlu'ndan Özgür Özel'e zor soru geldi. Peki o sorunun cevabı ne?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Anayasada değiştirilemez maddelerin olmaması gerektiğini ve ilgili maddenin kurucu anayasada değil de darbeci Kenan Evren Darbesi sonrası bizzat Kenan Evren tarafından kaleme alınarak yasalaştırıldığını ifade ederek, “Diyoruz ki, felsefik olarak gelin biz şunu tartışalım; bugünkü sistem içerisinde çoğunluk ‘en uygun sistem budur, en güzel anayasa budur’ diyebilir. Ama bugün biz anayasanın değiştirmesi gerektiğinden bahsediyoruz değil mi? Birileri ısrarla şunu söylüyor diyor ki ‘şu ilk dört madde kurucu iradenin koyduğu maddelerdir.’ Yalan, külliyen yalan. 1924 Anayasası’nda bu maddeler yok. 1961 Anayasası’nda da bu maddelerin değiştirilemezliği diye bir şey yok. Hatta 1982 Anayasası’nın taslağında da hukukçuların hazırladığı taslakta da yok. Danışma Meclisi’nin hazırladığı metinde de yine yok. Anayasa taslak metni Kenan Evren’in önüne geldiğinde bütün o metinlerde devletin şeklini Cumhuriyet olduğuna dair hüküm değiştirilemez var. Kenan Evren diyor ki ‘Biz şu 4. maddeyi ilave edelim.’ Nedir 4. Madde? Diyor ki ‘1. maddedeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğuna dair hüküm, 2. maddedeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 maddedeki hükümler değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez.’ Şimdi biz şunu söylüyoruz bugün için bu hükümler % 100 doğru kabul edilebilir ama ‘100-200 sene sonra da, bizim torunlarımızın torunları da gelseler onlar asla bunu değiştirme hakkına, hukukuna yetkisine sahip değiller.’ deme hakkını biz nereden buluyoruz? Bu soruyu soruyoruz. İlla ki bunları değiştirelim değil. Biz bu maddelerde yazılan her şeye karşı değiliz. Öyle şeyler de demedik. Biz diyoruz ki değiştirilemez maddelerin olması hukuk tekniği açısından da, siyaseten de, felsefik olarak da doğru değil. Gelecek nesillerin iradesine ipotek koyma hakkını kim verdi bize? Ben bu hakkı kendimde görmüyorum ama birileri kendinde görüyor.” demişti.

Yapıcıoğlu, açıklamaları sürekli olarak çarpıtarak sanki ''rejim, bayrak, başkent'' değiştirilmek isteniyormuş gibi yansıtanlara ilişkin ''Defalarca anlattık, anlamıyorlar, ahmağa anlatır gibi anlattım anlamamakta ısrar ediyorlar biz ilk 4 madde değil 4. maddeye karşıyız'' demiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise katıldığı bir programda yine bayrak, dil, başkent hedef alınıyormuş gibi yansıtarak hakaret etmişti.

ÖZEL'E ZOR SORU

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan Özel'e zor soru geldi. Özel'e cevaplaması için 72 saat süre veren Yapıcıoğlu,

Özgür Efendi!

Sana bir soru soracağım. Zorlanırsan kopya çekmek serbest. Ama çevrendeki beceriksizlere sorarsan sana yanlış yaptırabilirler.

Soru şu:

"Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik umdeleri CHP’nin ana prensipleridir... Tek parti döneminin icabı sayılarak Anayasaya sokulmuş olan bu 6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız." cümleleri hangi partinin seçim beyannamesinde yer almıştır.

Sınav süresi, sorunun zorluğu ile mütenasip olarak 72 saattir.'' diye sordu.

SORUNUN CEVABI NE?

CHP'nin 1950 yılındaki seçim beyannamesinde "Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik umdeleri CHP’nin ana prensipleridir... Tek parti döneminin icabı sayılarak Anayasaya sokulmuş olan bu 6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız." vaadi yer alıyor.