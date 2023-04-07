HÜDA PAR: 'Normalleşme, İsrail terör rejimiyle ilişkilerin tamamen kesilmesidir'

Özel bir TV kanalında canlı yayın programına katılan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye hava saldırısı, Kudüs davası, CHP'nin partilerine yönelik oluşturmaya çalıştığı hakikatten uzak kirli algılar ve seçim stratejisi başta olmak üzere birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin Kudüs davası üzerinden HÜDA PAR'a yönelik saldırılarına ilişkin soruya Şahin, Kudüs davasındaki duruşlarının net olduğunu belirterek kararlı bir şekilde Kudüs davasına sahip çıkacaklarını ifade etti.

Filistin ve Kudüs meselesinin kendileri için alelade bir dava olmadığını dile getiren Şahin, "İman ve itikat meselesi olan esaslı bir dava olarak önümüzde durmaktadır. Bunu hep bu haliyle gündeme getirdik. Müslümanlar var olduğu müddetçe Kudüs Davasına hep sahip çıkmışlardır ve geldiğimiz süreçte de HÜDA PAR olarak Kudüs ve Filistin davasını son derece önemsiyoruz." dedi.

"HÜDA PAR Kudüs davasıyla özdeşleşti"

HÜDA PAR'ın Kudüs davasıyla adeta özdeşleştiğini vurgulayan Şahin, "Kamuoyunda da Kudüs Davası, Filistin Davası denildiğinde partimiz adeta özdeşleşmiş durumdadır. Biz bununla gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Birileri Kudüs Davası üzerinden, Filistin Davası üzerinden, Genel Başkanımızın yapmış olduğu görüşmeleri 'adeta bir ayıpmış, adeta gayrimeşru bir görüşmeymiş' gibi lanse ederek servis etmesini açıkçası onlar açısından garipsemiyoruz. Vazifelerini yapıyorlar, durdukları nokta ortadadır. Bu noktada periyodik olarak kararlı bir şekilde Kudüs Davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Zaten Genel Başkanımızın zaman zaman yapmış olduğu açıklamalarda dikkat çeken en önemli unsur şuydu. Her ne kadar son dönemlerde 'normalleşme' adı konularak israil terör rejimiyle bazı ilişkiler geliştirilmeye çalışıldıysa da asıl 'normalleşme', israil terör rejimiyle ilişkilerin tamamen kesilmesidir, ilişki geliştirmek değildir. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz." diye konuştu.

"CHP'nin, HÜDA PAR'ı hedef gösteren açıklamaları kabul edilemez"

CHP'nin, HÜDA PAR'ı hedef alan açıklamalarına da değinen Şahin, şunları kaydetti:

"CHP grup başkan vekilinin açıklamaları ya da açık hezeyanları, daha önce yapılan saldırıların devamı olan saldırı ve hezeyanlardır. Bundan sonra da devam edecektir gibi gözüküyor. Aslında biraz önce özellikle HÜDA PAR-HAMAS ilişkisi üzerinden yapmış oldukları o açıklamalar ve dün de sizin bahsetmiş olduğunuz açıklamalarla birlikte değerlendirildiğinde, aslında HÜDA PAR'ın çok daha sağlam, çok daha güçlü, kararlı olduğu alanlara ve yönlere saldırmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan ise, CHP'nin geldiği noktada ki Özgür Özel'in konuşmalarına baktığınızda, doğrudan hedef göstererek, Genel Başkanımızı zikrederek, yasa dışı bir örgütle ilişkisini var sayarak, ayın zamanda onun avukatlığını yapmış biri olarak lanse etmesi ve akabinde de Gaffar Okanı'n katillerinin mecliste olacağı çağrısı, çok açık bir şekilde hedef göstermedir. Aynı zamanda kirli yerlere aslında ısmarlama bir bilgi akışıdır. Bunu böyle de okumak gerekiyor. Şimdi bu durum ortadayken, kalkıp HÜDA PAR'ı özellikle GİK üyemiz Sayın Şeyhmus Tanrıkulu'nun yapmış olduğu açıklamayı adeta terörize ederek bir yere çekmeye çalışması, asla kabul edilemez. Aslında Şeyhmus Bey'in açıklamasında, 15 Mayıs sabahına bir vurgu var. 14 Mayıs'ta yapılan seçim ve sonuçlarının onlar açısından hüsranla sonuçlandığı bir tablo karşısında, siyasi bir mevtaya dönüşecekleri, Türkiye siyasi hayatının içinde artık esamelerinin okunmayacağı ve halk nazarında da itibarlarının yerle yeksan olacağı noktasında bir vurgu, bir tespit var. Ancak bu tespiti adeta bir tehdit olarak kamuoyuna lanse etmeleri, burada CHP'nin nasıl bir siyaset yapmaya çalıştığının da açık bir göstergesidir."

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"HÜDA PAR'ın tüm ilişkileri şeffaftır"

HÜDA PAR'ın tüm ilişkilerinin şeffaf olduğuna vurgu yapan Şahin, "Partimiz bu anlamda bütün ilişkileri şeffaf, bütün görüşmeleri kamuoyu nezdinde ve kamuoyunun önünde yapılan görüşmelerdir. Açıklamaları da kendi durduğu noktadan meselelere bakış açısını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu anlamda hem CHP'nin farklı yetkililerinin zaman zaman yapmış olduğu açıklamalar ya da onlara müzahir olan bir takım kurumların, basın-yayın organlarının, bu anlamdaki açıklamaları birbirinden bağımsız değildir. Bakın yakın zamanda bu defa kadın konusu üzerinden saldırmaya çalışıyorlar. Hâlbuki partimizin en güçlü durduğu ve en istikrarlı olduğu alanlardan bir tanesi de aslında kadın konusudur. Bunlar saldırdıkça, bu konuları açtıkça, inanıyorum ki kamuoyu nezdinde de HÜDA PAR'ın bu ve benzeri konulardaki politikaları çok net olarak anlaşılacak ve kamuoyu tarafından da takdirle karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

"Sayısal olarak kaç milletvekili ile seçime girileceği netleşmiş durumda"

Şahin son olarak şunları söyledi:

"AK Parti listelerinden kaç HÜDA PAR'lı aday olacak ve hangi bölgelerden gösterilecekleri belli mi?" sorusuna ise, "Hangi bölgelerden gösterilecekleri noktası tam belli olmamakla birlikte, sayısal anlamda açıkçası tablo hemen hemen netleşmiş durumda. Ancak hem gösterilecek iller hem de sıralama noktasında hâlâ bazı çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bu çalışmalar sonlanmadan özellikle de diğer bileşenlerin kendi logolarıyla mı yoksa AK Parti listeleri üzerinden gireceği tam netleşmeden bizim durumumuzun da netleşeceğini sanmıyorum. Hala bu süreç devam etmektedir. Her ne kadar MHP kendi listelerini açıklamış ve logosuyla gireceğini söylemişse de diğer 2 parti açısından bu durum daha netleşmiş değil. Dolayısıyla bu durum son güne kadar devam edebilir. Belki kendi içimizde ve AK Parti nezdinde açıklığa kavuşmakla birlikte kamuoyuna ilan edilmesi bağlamında bir süre daha beklemek gerekiyor diye düşünüyorum." (İLKHA)