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Gündem HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan Anayasa'nın 4. maddesi açıklaması: Ahmağa anlatır gibi söyledim
Gündem

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan Anayasa'nın 4. maddesi açıklaması: Ahmağa anlatır gibi söyledim

Yeniakit Publisher
2024-09-15 01:20:00 -

Anayasa'nın 4. maddesi hakkında yaptığı açıklamalarla büyük ses getiren HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, eleştirilere ilişkin olarak, "Ahmağa anlatır gibi söyledim" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı canlı yayında, Anayasa değişikliği ile ilgili çok konuşulacak açıklama yaptı. Yapıcıoğlu, "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır." dedi.

Anayasa değişikliği ile ilgili tartışmalar devam ederken, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı canlı yayında tartışma yaratacak bir çıkış yaptı. Yapıcıoğlu, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasını istediklerini, diğerlerine karşı olmadıklarını belirtti.

YAPICIOĞLU: AHMAĞA ANLATIR GİBİ SÖYLEDİM, ANAYASA'DA 4. MADDE OLMASIN

Yapıcıoğlu, şunları söyledi: "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz.Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz.

"DİĞER MADDELERİ BERABER YAZALIM"

Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde.

ANAYASA'NIN 4. MADDESİ

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

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Yorumlar

Gakgo

Zekeriya Gardaş,Yeni anayasa yazarken bahsettiğiniz maddelere bağlı kalarak değil,sizin ne yazacağınız önemlidir.Mevcut Cumhuriyet halkın değil, oligarşinin Cumhuriyeti dir.Vesayetin Cumhuriyeti dir.Öyle olmasa egemenlik HALKINDIR deyip,ancak elinden alıp ,bazı sözüm ona kurumlar eliyle kullanır, demezlerdi.Vesselam.

Yağız

Farkındaysanız ATATÜRK olmayınca neler oluyor bu ülkede keşke yaşasaydı acaba neler olurdu ? Yazık yıl 2024 konuştuğumuz tartıştığımız şeylere bakın bir de batıya Avrupa’ya bakın yazık çok yazık…..
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