HÜDA PAR Kadın Kolları Başkanı Yarar: '25 Yıl Evli Kalan Kadınlara Emeklilik Hakkı..'

Hür Dava Partisi Kadın Kolları Başkanı Sema Yarar, HÜDA PAR'a kadın politikası üzerinden atılan iftiralara yanıt verdi.

HÜDA PAR'lı Sema Yarar, açıklamasında şöyle konuştu:

''Son günlerde partimize yönelik yapılan karalama ve dezenformasyonlar haddini aşmış, partimizin kadın politikaları hedef alınmış, HÜDA PAR maksadını aşan iftira ve karalamalara maruz kalmıştır.

2012 yılında siyasi hayatına başlatan partimiz meşru ve legal dairede yoluna devam etmektedir. Kin ve nefretten uzak daima adalet ve dürüstlükten yana irade ortaya koyan partimiz geçen 10 yıllık nezih bir geçmişe rağmen bugün her türlü iftira ve karalamaya maruz kalmaktadır.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÖNCELİKLİ POLİTİKALARIMIZDAN

Aile kurumunun hedef alınması, fıtrata aykırı cinsi sapıklıkların topluma empoze edilerek normal bir yaşam tarzı gibi dayatılmasının kabul edilebilir bir yanı yoktur. Kadının cinsel ve ekonomik istismarının önlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele edilmesi ve kadının hak ettiği hürmeti görmesi öncelikli politikalarımızdandır.

Toplumun ilk öğretmeni olan kadına onların bakmamızı istediği ideolojik gözlüklerle değil ulvi bir bakışla bakmaktayız. Bize göre kadın toplumun taşıyıcı temel dinamiğidir. Huzur ve barış ortamının sağlanması, manevi ve ahlaki değerlerle donatılmış bireylerin yetişmesi kadının şefkatli dokunuşu ile mümkündür. İnsanın ilk öğretmeni annesidir. Toplumu oluşturan fertleri yetiştiren ise kadındır. Kadının en asli vazifesini yerine getirmesi için hak ettiği değeri görmesi gerektiğine inanıyoruz.

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Gerek aile içinde gerekse toplumsal alanın her alanında huzuru ve mutluluğu sağlamak ayrıştırıcı, dışlayıcı değil birleştirici bir üslupla sevgi ve hoşgörü çerçevesinde yaşanacak bir dünya istiyoruz.

ŞİDDET VE İSTİSMARIN KARŞISINDAYIZ

Güven içinde yaşayan kadınlar eliyle güvenli bir toplum inşa etme çabasındayız. Kadına yapılan haksızlık bütün topluma yapılmıştır. Partimiz kadına yönelik şiddet ve istismarın daima karşısında olmuştur, kadını istismar etmek isteyen akımların tuzaklarına karşı kadından yana olmayı bir görev ve sorumluluk olarak bilmektedir.

Toplum ancak mutlu ve huzurlu kadınların eliyle gelişir ve ilerler. Annelik ise kadına yüklenmiş kutsal bir vazifedir. Annelik statüsü ihmallere kurban edilmemelidir. Kadın bireysel ve sosyal pek çok hakka sahiptir. Haklarını kullanması engellenmemeli bilakis kolaylaştırılmalıdır. Kadın sosyal, ekonomik, kültürel hayattan kopuk yaşamamalı. Eş ve anne olmanın yanı sıra hayatın her alanında aktif rol üstlenmelidir.

25 YIL EVLİ KALAN KADINLARA EMEKLİLİK HAKKI SAĞLANMALIDIR

Çalışma hayatına katılmak isteyen kadınlar için kolaylıklar sağlanmalı, aileye zarar verecek tercihlere zorlanmamalıdır. 25 yıl evli kalan kadınlara primleri devlet tarafından karşılanmak suretiyle emeklilik hakkı sağlanmalıdır. Çalışma hayatında yer almak istemeyen kadınlara sosyal ve ekonomik anlamda devlet desteği sağlanmalıdır. Erdemli nesiller ancak sağlıklı işleyen bir aile kurumunda yetiştirilebilir. Kültür, inanç ve teknoloji de ancak erdemli nesiller üzerinden yarınlara taşınabilir.

KADIN ÇALIŞIP ÇALIŞMAMA KONUSUNDAKİ TERCİHLERİNDE SERBEST OLMALIDIR

Aile merkezli sosyal sorumluluk projesi hem bireylerin hem de toplumun huzur ve refah seviyesini yükseltecektir. Modernizm kadınlar için esaslı kazanımlar sağlamamıştır. Kadının esas görevlerinden birinin annelik olduğunu vurgulamamız kadının eğitimden sosyal hayattan yoksun bırakılacağı anlamına gelmez. Eğitimli ve donanımlı bir kadının annelik yapması iş gücü kaybı anlamına da gelmez. Kadınlar çalışıp çalışmama konusundaki tercihleri konusunda serbest olmalılar.

Bizler HÜDA PAR'lı kadınlar olarak eğitim, irade ve sorumluluk noktasında çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettireceğiz. Kadın ve aile HÜDA PAR'la daha huzurlu ve güven dolu günlere kavuşacak.''