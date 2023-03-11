HÜDA PAR ittifak kararını açıkladı: Erdoğan'ı destekleyeceğiz
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Diyarbakır'da 2023 ittifak kararını açıkladı. Yapıcıoğlu, "Cumhur İttifakı adayı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık." dedi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Diyarbakır'da ittifak kararını açıkladı.
Yapıcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
14 Mayıs'ta aday çıkarmayacağız.
Cumhur İttifakı adayı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık.
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