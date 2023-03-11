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Gündem HÜDA PAR ittifak kararını açıkladı: Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Gündem

HÜDA PAR ittifak kararını açıkladı: Erdoğan'ı destekleyeceğiz

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Diyarbakır'da 2023 ittifak kararını açıkladı. Yapıcıoğlu, "Cumhur İttifakı adayı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 15:25:00 - 2023-03-11 16:20:52
HÜDA PAR ittifak kararını açıkladı: Erdoğan'ı destekleyeceğiz

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Diyarbakır'da ittifak kararını açıkladı.

Yapıcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

14 Mayıs'ta aday çıkarmayacağız.

Cumhur İttifakı adayı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık.
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