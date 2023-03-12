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Gündem HÜDA PAR hamlesi Doğu Perinçek'i rahatsız etti
Gündem

HÜDA PAR hamlesi Doğu Perinçek'i rahatsız etti

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDAPAR'la ilgili AK Parti ve MHP'ye sert bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 23:48:00 -

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı. Bu gelişmenin ardında HÜDA PAR'ın parti programındaki görüşler gündem oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TV100'de katıldığı canlı yayında HÜDA PAR'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararını değerlendirdi.

"HÜDA PAR ile iş birliği cinayettir" diyen Doğu Perinçek, şunları söyledi: "Aynı HDP ile iş birliği gibi bir cinayet ve gaflettir. Türk milleti, devleti ve özgürlüklerine karşı tam anlamıyla bir cinayettir. HÜDA PAR'ın programına baktığımız zaman, Anayasa'dan Türk milletinin çıkarılmasını istiyor. Aynı HDP ve PKK gibi Şeyh Sait ve Seyit Rıza'nın takipçisi. HDP ve PKK programından farkı yok.

"Umarım vazgeçerler"

Meclisimizde bir bu eksikti. 'Ne güzel PKK var Meclis'te; bir de HÜDA PAR olsun bu bölücülük eksik kaldı o bölücülüğü de koyalım. Bu TBMM olamaz. Bölücü terörü kutsayanların Meclis'e girmesi-getirilmesi vahim. Türk milletinin geleceğine karşı son derece vahim bir uygulamadır. Umarım AK Parti ve MHP bu gafletten vazgeçer.

"MHP nasıl evet diyor çok şaşırtıcı"

MHP böyle bir şeye nasıl evet diyor çok şaşırtıcı. PKK'ya evet demek ve HÜDA PAR'a evet demek arasında bir fark yok. Kendi kavgaları bölücülerini örtbas etmeye yaramaz. Bunlar bölücü örgütlerdir. Domuz bağlarıyla vatandaşlarımızı öldüren, Kürt vatandaşlarımıza en ağır işkenceler eden; millet derseniz millet düşmanı, vatan deseniz vatan düşmanı, devlet düşmanı.

"Oy kayıpları olur"

Benim bugün bu kadar sert ve köşeli konuşmamın nedeni Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP'nin bu yanlıştan dönmelerini, vazgeçmelerini sağlamak. Bu Türkiye için son derece tehlikeli bir süreç. HÜDA PAR ile iş birliği nedeniyle AK Parti'ye de MHP'ye de oy gelmeyecek, çok büyük oy kayıpları olacak. Vatan Partisi ile AK Parti ve MHP birlikte Türkiye'yi yönetirse HÜDA PAR Meclis'te olmaz. HÜDA PAR Meclis'te olursa Vatan Partisi AK Parti ve MHP ile birlikte Türkiye'yi zaten yönetmez. "
HÜDA PAR'ın parti programındaki görüşlerden bazıları şöyle:
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