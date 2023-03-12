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Gündem HÜDA PAR hakkında linç kampanyası sürüyor! Bir de terörist Duran Kalkan'ı dinleyelim
Gündem

HÜDA PAR hakkında linç kampanyası sürüyor! Bir de terörist Duran Kalkan'ı dinleyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurduğundan beri, HÜDA PAR hakkında başlatılan linç kampanyası, terörist Duran Kalkan'ın geçmiş yıllarda HÜDA PAR için kullandığı ifadeleri gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 23:02:00 - 2023-03-12 23:06:53

 Yeniakit.com.tr 

HÜDA PAR'ın aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasından sonra, sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.

HÜDA PAR, bölücü olmakla itham edildi.

'Her fırsatta engel oluyor'

HÜDA PAR'a yönelik linç kampanyası, terörist Duran Kalkan'ın konuşmasını gündeme getirdi.

Kalkan, geçmiş dönemde bir PKK kanalına verdiği röportajında, şu ifadeleri kullanmıştı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HÜDA PAR'ın geçmişi temiz değil. Bu grup baştan beri Batman çevresinde Kürdistan özgürlük mücadelesine karşı bir yara gibi varlık gösteriyor. Her fırsatta engel oluyor. 70'lerde de böyleydi.

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