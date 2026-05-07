Şenol Hoca'nın kapısını çaldılar: Sergen Yalçın istifa ederse diye Şenol Güneş ile...
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yönetimi 'olur da Sergen Yalçın istifa ederse...' diyerek 'B Planı'nı devreye soktu. Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştirdi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yönetimi 'olur da Sergen Yalçın istifa ederse...' diyerek 'B Planı'nı devreye soktu. Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştirdi.
Konyaspor maçından sonra bir de Trabzonspor maçında aleyhine "istifa" sesleri yükselirse düşünmeden görevi bırakacağı konuşulan Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetimini paniğe sürükledi.
Sergen Yalçın'la devam etmeyi düşünen ve teknik direktörlük için bir kez bile "B Planı" yapmayan yönetim "acil eylem planını" harekete geçirdi.
Başkan Serdal Adalı yönetiminden bazı isimler Şenol Güneş'le bir araya geldi. "Sergen hoca bırakırsa, seninle çalışmak isteriz" teklifi iletildi.
Şenol Güneş ilk etapta, "hocası olan bir takımla görüşmem" dedi. Ne para ne de pul konuşacağını anlattı. Beşiktaş'ın kendisi için olan öneminden bahsetti. Tabii ki böylesine zorlu bir süreçte sevdiği camiayı yalnız bırakmayacağının altını çizdi. Yöneticilere de "Sergen Yalçın'a sahip çıkın" mesajı verdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23