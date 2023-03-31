HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan bakanlık çıkışı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da temaslarda bulundu. Yapıcıoğlu, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamalarının ardından bazı kesimlerce tehdit edilip, sözlü saldırılara uğradıklarını söyledi.

"Kendi çirkinliklerini örtüyorlar"

Yapıcıoğlu, "Bize karşı saldırılar, fikren mücadele edemeyenlerin, siyaseten bir alternatif koyamayanların çaresizliğinin resmidir. Son 2-3 haftadır partimize yapılan saldırılar böyledir. Bir yönüyle de 28 Şubat zihniyetinin hortlamasıdır. Bu yapılan saldırıların İslam'ı irtica, Müslüman'ı mülteci gören kafanın yeniden hortlamasıdır; piyasaya çıkmasıdır. Özgürlükçü geçinenlerin maskelerinin düşmüş olmasından dolayı ortaya çıkan kendi çirkinliklerini örtme gayretidir. Bu gaye ile bize hep bel altı vurmalar devam ediyor." dedi.

Yapıcıoğlu, "Bir diğer yanı ile bakıldığında; bu siyasi ahlaksızlıktır, bir tutarsızlıktır. Seçimleri kaybetme korkusuyla bu sefer, 'Ne yapabiliriz' düşüncesi ile ya söylediklerimizi çarpıttılar ya da HÜDA PAR'ın kuruluşundan 20 yıl önceki olayları gündeme getirip, sanki doğrudan HÜDA PAR ile ilişkiliymiş gibi veya HÜDA PAR yapmış gibi bunları tartışmaya başladılar. Bu tantanaların kopacağını bekliyorduk ama biraz fazla sürdü. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Bu gürültüler, hakikatleri örtemeyecektir" ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'ın yasal bir parti olduğunu, hakkında herhangi bir soruşturma olmamasına rağmen kendilerine iftira ve hakaret edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini belirten Yapıcıoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yasal olarak kurulmuş ve 11 yıldır siyaset sahnesinde olmasına rağmen hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan bir siyasi partiyi sanki yasa dışı bir örgütmüş gibi lanse etmeye çalışma ya da 40 yıldır elinde silahla kan döken bir örgütle karşılaştırma, özdeşleştirme, denkleştirmeye çalışmak; en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır. Bizi neden tehdit ediyorlar? Bu yaygarayı neden yapıyorlar? Cumhur İttifakı'nın bileşenleri, 'Tepki göstersinler' diye yapıyorlar. Niçin? Kendi çirkinliklerinin üstünü kapatmak ve kaybetme korkuları onları sardığı için saldırıyorlar.

"Eleştiriye açığız"

Bütün bunların hepsi sebeptir. Ellerinden ne gelirse yapacaklar, bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Fakat bunu bilsinler; bu yaptıkları yanlarına kar kalmayacak. Eleştiriye açığız. Bizi eleştirenleri, can kulağıyla dinleriz. Bize hakaret edenlerin yakasına yapışacağız. Onlar mutlaka hukuk önünde hesap verecektir. Her şey kayıt altında ve hiçbir şey kaybolmuyor. Bugün rahat rahat iftiralarını, tehditlerini, parmak sallamalarını yapıyorlar. Bunlar yanlarına kar kalacak düşüncesine kapılmasınlar. Avukatlarımız, hepsini takip ediyor. Bunlar, birer birer mahkeme karşısına çıkıp, hesap verecek."

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"Siyaset millete hizmet etme yarışıdır"

Bakanlık pazarlığı yapmadıklarını ancak kendilerine verilecek herhangi bir bakanlığı da en iyi şekilde yöneteceklerini belirten Yapıcıoğlu, şunları söyledi: "Listelerin açıklanmasını bekleyin. İnşallah güçlü bir şekilde Meclis'te temsil edileceğiz. Başından beri söylüyoruz; sadece son seçim döneminde bize sözlü saldırıların ve hakaretlerin dozu artınca söylemiyoruz. Ama başından bu yana siyasetteki üslubun, üslubun sertliğinden, çirkinliğinden hep şikayet ettik. Siyaset böyle olamaz. Siyaset; millete hizmet etme yarışıdır. Maalesef birçok defa siyaseti, rakiplerin birbirini karalaması olarak görüyoruz.

"İnşallah Meclis'e gireceğiz"

Bu üslubu benimseyenler, çok bağırdıkları için boş tenekenin ses çıkarması misali; sanki siyaset sahnesinde varmış ve bütün siyaset bundan ibaretmiş gibi görüntü ortaya çıkıyor. Bu durum siyaseti bütünü ile zarara sokarak kötülüyor ve aynı zamanda da milletin gözünde itibarsızlaştırıyor. Birkaç temsilcimizi Meclis'e gönderirsek, inşallah göndereceğiz de. Bizim başından beri söylediğimiz adaleti yeniden tesis etmektir. Adaleti önceleyeceğiz. Doğru siyasetin nasıl olduğunu milletimize göstereceğiz.

"Bakanlık pazarlığı yapılmadı"

Siyaseti bu şekilde yapmayanlara da göstereceğiz. Milletin menfaatlerini, şahsi menfaatlerin önünde tutma konusunda da inşallah güzel bir örnek ortaya koyacağız. Bakanlık pazarlığı yapmadık. Ama hangi bakanlık bize verilirse verilsin; o bakanlığı en iyi şekilde yönetme ve milletin ihtiyaçları doğrultusunda siyaset öğretme konusunda herhangi bir eksiğimiz olmayacaktır."