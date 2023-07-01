HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Batman'da vatandaşlarla bayramlaştı...

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Batman İl Başkanlığında vatandaşların bayram tebrikini kabul etti.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününü Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta depremzedelerle geçiren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, her iki ilde de ziyaretler gerçekleştirdikten sonra Diyarbakır il Başkanlığında vatandaşlar ile bayramlaştı.

Yapıcıoğlu, Kurban Bayramının 4'ğüncü gününde HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ile birlikte bugün memleketi Batman İl Başkanlığı'nda vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşma programında Batman il teşkilatına gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafları da çekinen Yapıcıoğlu, gösterilen ilgi ve alakadan dolayı herkese teşekkür etti. (İLKHA)

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