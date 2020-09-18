BİTLİS (AA) - HÜDA-PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ilişkin, "Türkiye'nin tezlerinin haklı olduğuna inanıyorum. Bu haklılığı uluslararası ilişkilerde de mutlaka tescil etmesi lazım." dedi.

HÜDA PAR Bitlis İl Başkanlığında düzenlenen programda partililerle bir araya gelen Sağlam, Birleşik Arap Emirlikleri'nin imzaladığı anlaşmanın kendileri ve İslam ümmeti için bir önem taşımadığını söyledi.

Buna anlaşma da demek istemediğini "bir zillet ve kölelik belgesi" imzalama anlamına geldiğini belirten Sağlam, şöyle konuştu:

"Maalesef İslam coğrafyasına hakim olan idare eden yönetimlerin bir kısmı kendi halklarından kopuk yaşamaktadır. Siyonist rejimimin yaptığı bu gasbı ve işgali kabul edemezler. Türkiye'deki İslam bunu nasıl kabul etmiyorsa diğerleri de kabul etmeyecektir. Bir müddet belki koltuklarında oturabilmek, saltanatlarını sürdürebilmek için bu tür şeyler olacak. Bu işgal ebedi olmayacaktır. Kudüs, Müslümanların birlikteliklerini sağlayarak aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakıp bu işgale bir gün son verecektir. Ümmet, bu anlaşmayı asla kabul etmeyecektir."

- "Korsanlık yaparak hak elde etme çalışmaları var"

Uluslararası ilişkilerde tek başına kararların verilemeyeceğini vurgulayan Sağlam, korsanlık yaparak değil komşularla aynı masada oturarak verilecek kararların önemli olduğunu aktardı. ABD'nin ve Avrupa'nın bu eskilerin tabiriyle "korsanlık" yaparak, oldubittiye getirip hak elde etmeye çalıştığını dile getiren Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz uluslararası ilişkilerde asla güçlü olanın haklı olduğu tezini kabul etmiyoruz. Bunun mutlaka yıkılması gerektiğini söylüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devlet olarak tanıyoruz. Bunların ekonomisiyle ilgili bir çalışma var. Yıllardan beridir Avrupa Birliği'nin desteğiyle Güney Kıbrıs kendisini bütün adanın tek temsilcisi olarak görüp diğer ülkelerle anlaşma yapıyor. Şimdi burada bir çıkar çatışması var. Biz Türkiye'nin, Akdeniz'deki Libya ve Kuzey Kıbrıs ile yapmak istediği anlaşmaların uluslararası sözleşmelere uygun olduğu düşünüyor, bunun diğer devletlerinde yaptığı rutin işlemlerden biri olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu işi sonuna kadar götürmesini ve tüm halkımızın hakkını almasını istiyoruz."

- "Türkiye'nin tezlerinin haklı olduğuna inanıyorum"

Yunanistan'ın, Fransa'nın kışkırtmasıyla Türkiye'yi sıcak bir çatışma ortamına çekmeye çalıştığına dikkati çeken Sağlam, şunları söyledi:

"Yunanistan bunu tek başına yapabilecek durumda olmadığını herhalde bilir. Türkiye'nin tarihiyle, geçmişiyle, ekonomisiyle belki askeri güçleriyle herhalde Yunanistan tek başına bu savaşı yürütebilecek durumda olmadığını görüyordur. Türkiye'yi yalnızlaştırmak istemelerinin ana nedeni de budur. Yunanistan'ın yaptığı ikili anlaşmalarla Türkiye'ye çizdiği sınırlar çok gülünç. Sıradan bir insana da gösterseniz bunun adil bir paylaşım olmadığını görecektir. Türkiye'nin tezlerinin haklı olduğuna inanıyorum. Bu haklılığı uluslararası ilişkilerde de mutlaka tescil etmesi lazım."