HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İmir, Bangladeş’te Cemaat-i İslami’yi ziyaret etti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bangladeş’te Cemaat-i İslami Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

HÜDA PAR Dış İlişkiler Başkanı Hüseyin İmir, Bangladeş temasları kapsamında Cemaat-i İslami Genel Merkezi'ni ziyaret etti. İmir ayrıca, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliği, Bangladeş Devlet Bakanı Nurul Haque Nur ve öğrenci hareketleriyle de görüştü.

HÜDA PAR ve Cemaat-i İslami arasındaki diyaloğun artırılarak devam ettirilmesi vurgulandı Bangladeş temasları kapsamında ilk olarak Bangladeş Cemaat-i İslami Genel Merkezi’ni ziyaret eden HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İmir, burada Cemaat-i İslami Genel Sekreteri Mia Golam Parawar ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede İmir, son seçimlerde yüzde 37 oy oranıyla parlamentoda ana muhalefet partisi konumuna yükselen Bangladeş Cemaat-i İslami’yi bu önemli başarısından dolayı tebrik etti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan görüşmede ayrıca, HÜDA PAR ve Cemaat-i İslami arasındaki diyaloğun artırılarak devam ettirilmesinin ve iki kardeş ülke arasındaki iş birliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı. İmir, Bangladeş Devlet Bakanı ile bir araya geldi İmir, Bangladeş’teki temasları çerçevesinde Türkiye’nin Dakka Büyükelçisi Rasim Şen’i makamında ziyaret etti.

İnsan Hakları Partisi (GOP) Genel Başkanı ve Bangladeş Devlet Bakanı Nurul Haque Nur ile bir araya gelen İmir, olumlu görüşmenin ardından nazik misafirperverliklerinden ötürü Bakan Nur’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Öğrenci hareketiyle buluşma Bangladeş’teki gençlik örgütleriyle de temas kuran İmir, Dakka Üniversitesi Merkez Öğrenci Birliği (DUCSU) Başkanı Shadık Kayem ve yönetimi ile buluştu.

Buluşmada, Bangladeş’teki öğrenci hareketleri ve yürütülen çalışmalar başta olmak üzere birçok konuda kapsamlı ve verimli istişarelerde bulunulduğu kaydedildi. Ülkede yakın zamanda yaşanan süreçte verilen mücadelelere değinilen ziyarette, genç ve dinamik kadrolarıyla öne çıkan heyetten şehit ve gazilerin yürek burkan hikâyeleri dinlendi.

 

