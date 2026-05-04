Bakan Yumaklı’dan sel ve hortum açıklaması: Tüm ihbarlar titizlikle inceleniyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde yurdun farklı noktalarında meydana gelen sel, fırtına, hortum ve aşırı yağışların ardından bir açıklama yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Yumaklı, afet sonrası gelen tüm ihbarların değerlendirildiğini ve TARSİM ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Bakan Yumaklı, etkili olan olumsuz hava koşullarından etkilenen üreticiler için hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Afet sonrası gelen tüm ihbar ve taleplerin titizlikle değerlendirildiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman başta olmak üzere, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen aşırı yağış, kar, dolu, fırtına ve hortumdan etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Devletimiz tüm imkânlarıyla sahadadır. TARSİM ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Aşırı hava olayları sonucu Şanlıurfa’da hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."