Zam oranı netleşti! İşte memurların yeni maaşı

Memur ve memur emeklileri yeni yılda aldıkları maaş zammı ve ikramiyelerin ardından Temmuz ayında yapılacak artışa odaklandı. TÜİK, zam için 4. veriyi açıkladı. Peki memur maaşına zam için enflasyon farkı oluştu mu? Temmuz'da polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? İşte memurlar için zam hesaplaması...

Sabah’ın haberine göre, 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 18,6 zamma ilave olarak 1000 TL seyyanen artış alan milyonlarca kamu çalışanı ve emekli sandığı mensubu Temmuz ayında yapılacak zamma odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın 4. enflasyon verisi ile memur ve memur emeklisi için zam hesapları netleşmeye başladı.

Peki, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Enflasyon beklentilerine göre zam oranı ne kadar? İşte TÜİK enflasyon verileri sonrası zam hesabı...

ENFLASYON FARKI OLUŞTU MU?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam alacak. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 11'i aşarsa, enflasyon farkı da zamma ilave edilecek.

Yılın ilk 3 ayı için enflasyon farkı oluşmamıştı. Nisan ayında gerçekleşen rakamlarla memur ve memur emeklisi için ilk enflasyon farkı oluştu.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

4 Aylık Enflasyon: 14,64

4 Aylık Enflasyon Farkı: 3,28

Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7

Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 10,51

Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, %10,51'lik artışa göre 68 bin 395 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı orandaki artışla 30 bin 691 liraya ulaşacak.

6 AYLIK TAHMİNLER NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olarak tahmin edilmişti.

Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,5 olacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 6,76 enflasyon farkıyla yüzde 14,23 zam alacak.

Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, %14,23'lük artışa göre 70 bin 698 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise aynı orandaki artışla 31 bin 724 liraya ulaşacak.

Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...

Memur (üniv. mez.) 9/1

Mevcut: 64.397 TL

%10,51: 71.167 TL

%14,23: 73.561 TL

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4

Mevcut: 94.384 TL

%10,51: 104.305 TL

%14,23: 107.817 TL

Mühendis 1/4

Mevcut: 96.211 TL

%10,51: 106.324 TL

%14,23: 109.900 TL

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL

%10,51: 73.899 TL

%14,23: 76.385 TL

Vaiz 1/4

Mevcut: 76.653 TL

%10,51: 84.711 TL

%14,23: 87.562 TL

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut: 81.219 TL

%10,51: 89.756 TL

%14,23: 92.779 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut: 73.368 TL

%10,51: 81.079 TL

%14,23: 83.806 TL

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut: 90.568 TL

%10,51: 100.088 TL

%14,23: 103.449 TL

Polis memuru 8/1

Mevcut: 81.617 TL

%10,51: 90.196 TL

%14,23: 93.233 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut: 89.214 TL

%10,51: 98.592 TL

%14,23: 101.924 TL

Avukat

Mevcut: 90.000 TL

%10,51: 99.459 TL

%14,23: 102.807 TL

Hemşire (üniv. mez.) 5/1

Mevcut: 74.770 TL

%10,51: 82.628 TL

%14,23: 85.407 TL

Profesör 1/4

Mevcut: 135.089 TL

%10,51: 149.289 TL

%14,23: 154.313 TL

Uzman doktor 1/4

Mevcut: 150.426 TL

%10,51: 166.234 TL

%14,23: 171.829 TL