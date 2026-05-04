Bahar mevsimi bu yıl dalgalı hava... Alerjilere ve uçuk oluşumuna neden oluyor
Alerjilere karşı nasıl direnç oluşturulur sorusu cevabını buldu. Alerjik reaksiyonlar veya kullanılan bazı ilaçlar dudak çevresinde uçuğa benzer yaralara yol açabilir...
Bahar mevsimi bu yıl dalgalı hava koşulları nedeniyle kendini geç hissettirse de, doğada artan polen miktarı özellikle çocuklarda alerjik şikayetlerin daha sık görülmesine yol açıyor.
Dr. Seyhan Perihan Çobanoğlu Saf'a göre, bu hassasiyet bahar aylarında daha belirgin hale geliyor.
Alerji; vücudun normalde zararsız olan besinler, ilaçlar, ev tozu akarları ya da polenler gibi maddelere karşı aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkıyor.
Alerjik bireylerin bağışıklık sistemi, bu maddeleri bir tehdit gibi algılayarak savunma mekanizmasını devreye sokuyor. Çocukluk döneminde ise bağışıklık sistemi henüz tam olgunlaşmadığı için, hangi maddelerin zararlı olup olmadığını ayırt etme süreci devam ediyor. Bu durum, zararsız unsurlara karşı bile güçlü tepkiler verilmesine neden olabiliyor.
Alerji belirtileri her çocukta farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. En sık görülen şikayetler arasında burun akıntısı, kaşıntı ve hapşırma gibi üst solunum yolu belirtileri yer alırken; öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi alt solunum yolu bulguları da görülebiliyor. Bunun yanı sıra ciltte kızarıklık ve kaşıntı, gözlerde sulanma ve kızarıklık, dudak çevresinde şişlik gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Bazı durumlarda sindirim sistemi etkilenerek bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetler de gelişebiliyor.
Uzmanlara göre, bazı çocuklar çok düşük miktarda alerjene maruz kalsa bile ciddi reaksiyonlar gösterebiliyor. Bu nedenle alerjisi olan çocukların hassasiyet gösterdiği maddelerden uzak tutulması büyük önem taşıyor.
Özellikle bahar aylarında polen yoğunluğunun artmasıyla birlikte şikayetlerde belirgin bir artış yaşanıyor. Açık havada geçirilen sürenin uzaması, rüzgarlı hava koşulları ve sabah saatleri polenle temas riskini artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Bu dönemlerde burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler daha sık ve yoğun şekilde görülebiliyor.
Çocukları polenlerin olumsuz etkilerinden korumak için günlük hayatta bazı basit ama etkili önlemler alınabilir. Özellikle polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmamak, açık hava aktivitelerini sınırlamak ve mümkün olduğunca kapalı alanları tercih etmek faydalı olacaktır. Dışarı çıkılması gereken durumlarda şapka, gözlük ve uygun kıyafetler kullanmak temas riskini azaltır. Eve dönüldüğünde duş almak ve kıyafetleri değiştirmek, vücuda tutunan polenlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Ayrıca polen filtreli klima kullanımı da iç mekanlarda maruziyeti azaltabilir. Uçuk (Herpes), alerjik reaksiyonlardan ziyade Herpes Simplex Virüsü (HSV-1) kaynaklı mikrobik bir enfeksiyondur. Bağışıklık sisteminin zayıflaması, stres, güneş ışığı, travmalar veya bazı ilaç alerjileri vücuttaki virüsü tetikleyerek uçuk oluşumuna neden olabilir.
