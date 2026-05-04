Bahar mevsimi bu yıl dalgalı hava... Alerjilere ve uçuk oluşumuna neden oluyor

Alerji belirtileri her çocukta farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. En sık görülen şikayetler arasında burun akıntısı, kaşıntı ve hapşırma gibi üst solunum yolu belirtileri yer alırken; öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi alt solunum yolu bulguları da görülebiliyor. Bunun yanı sıra ciltte kızarıklık ve kaşıntı, gözlerde sulanma ve kızarıklık, dudak çevresinde şişlik gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Bazı durumlarda sindirim sistemi etkilenerek bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetler de gelişebiliyor.