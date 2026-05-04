CHP suç şebekesine dönüştü

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Casusluk, hırsızlık, yolsuzluk, dolandırıcılık, rüşvet, haraç, kara para, metres, fuhuş, uyuşturucu skandallarıyla anılan CHP’de tuz koktu. İstanbul’u talan eden Ekrem İmamoğlu’nun usulsüzlükleri; görevden el çektirilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın rezaletlerine tepkiler dinmezken, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun kurduğu mafya düzeni ifşa oldu. Mutlu’nun 11 dönümlük arsanın imara açılmasına karşı çıkan CHP’li meclis üyelerinden Cem Eren, Cemal Küpeli ve Alaaddin Kurt için tetikçi tuttuğu iddiasıyla başlayan soruşturma gündeme bomba gibi düştü.

CHP’LİDEN CHP’LİYE ŞANTAJ

Soruşturma dosyasına Eren ve Küpeli’nin dövülmesine, Kurt’un ise silahla vurulmasında dair planlar yapıldığı yansıdı. Mutlu’nun dosyada adı geçen cinayet hükümlüsü Yusuf Aydoğdu’yla makamında görüştüğüne dair fotoğraf ve paylaşımı büyük yankı uyandırırken ortaya şok iki ses kaydı çıktı. Aydoğdu’nun savcılığa sunduğu kayıtlarla Mutlu’nun kara kutusu CHP’li Melde Erbaykent’I kullanarak hayata geçirdiği kirli plan deşifre oldu.Erbaykent’in Aydoğdu’ya, “Başkan, hâlâ senden medet umuyor” dediği görüldü. Aydoğdu’nun da bir yerde “Aladdin’i 2 günde hâllettim. Bir yazıyla hâllettim” dedi. Aydoğdu ise, Erbaykent’in kendisine Eren ve Küpeli’nin darp edilmesi ayrıca Kurt’un vurulması talimatını verdiğini aktardı. Erbaykent’in Küpeli’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kızının sosyal medya hesabının ele geçirilmesini istediğini de ifade etti. Aydoğdu, Erbaykent’in “Genel Başkanımız Özel’in eşi arsanın satılmasını istiyormuş” dediğini öne sürdü. CHP’den ses çıkmazken 3 belediye meclis üyesine gözdağı vermesi için 10 milyon liraya tutulan tetikçi Aydoğdu’nun itirafları CHP’nin çamura battığını tescilledi.

NE KANUN NE NİZAM BİLİYORLAR

CHP’deki mafya filmlerini aratmayan pislikleri Akit’e değerlendiren AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise, şunları söyledi: “Bu, hukuk tanımazlıktır. Böyle haydutluk mu olur? Mafyalıktan ülkeye hayır mı gelir? Yazık! Biz, bu tabloyu Uşak’tan da hatırlıyoruz. Yani CHP’li arkadaşlarımızda kanun, nizam, düzen olmadığını daha net biçimde gördük. CHP’li belediyeler, kanunlar ve yönetmeliklerle idare edilmiyor. İşte Konak, Uşak ortada. İstanbul, Bursa, Bolu da öyle. Yazık! İlk defa bu kadar çok belediyeyi yönetme bileti alan CHP, berbat bir imtihan veriyor. Bu, çok vahim. Anlaşılan CHP’li arkadaşlarımızda şehirleri idare etmek gibi bir dert yok. Onlar için amaç rant elde etmek, menfaat devşirmek. Nihayetinde yakınlara makam ve ihale vermek, sevgilileri kayırmak, rüşvet almak, haraç toplamak, arsaları usulsüz imara açmak ne hukuki ne ahlâkidir.

MAFYACILIK BARDAĞI TAŞIRDI

“Bunun mafyanın yöntemleriyle yapmak da bardağı taşıran damladır. Keşke Özel hata edeni vaktinde bünyeden atsaydı. Şu anda Özkan Yalım için ihraç kararı alındığını duyuyoruz ama tatmin edici bulmuyoruz. Neden vaktinde böyle bir hamle yapılmadı? Demek ki Özel’in de Yalım’dan menfaati vardı. Yani Özel’in Yalım’ın otelinde kaldığı ifade ediliyor. Yine Özel’in makam taşıtının VIP dönüşümünün belediyenin kasasından yapıldığı dile getiriliyor. Özel, yolsuzlukları zamanında durdurabilirdi. Durdurmadı. İpin ucu kaçtı. Durumu toparlamaya imkan kalmadı. Halk, artık ‘CHP’nin iktidara gelmesi hâlinde neler olacak’ sorusunu sormaya başladı. Ve CHP’nin sırtında kamburlar var, yürümeye imkân vermiyor. Şu ana kadar başarılı olamayan Özel’in yeni dönemde ne yapacağını ise merak konusu.”