  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'ın sinsi planı deşifre oldu! Müslüman kanı dökmeye doymayan ABD ve İsrail ittifakı İran'ın barış elini bir kez daha itti! Sapkın reklamlarla aile yapımıza dinamit koyuyorlar! Jeff Medina’nın imza attığı rezalete tepki yağdı! Milli Görüş gömleğini çıkarıp CHP vagonuna takılan SP’den dindarlara alçak iftira! Saadet lideri Mahmut Arıkan haddini aşarak yolsuzluğu namazla ve oruçla bir tutmaya kalktı! İmamoğlu'nun liyakatsiz kadroları can aldı! Sözcü suçluyu gizlemek için kırk takla attı! Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı! Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Erivan'da 18 yıl sonra tarihi zirve! Kafkasya'da yeni bir dönem başlıyor! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Biz CHP düşmanı değiliz! Yolsuzluk ve ahlaksızlığa karşıyız... Rusya krizde 200 milyar ruble kar etti Savaşın kazananı Japonya'da anayasa depremi! Başbakan Takaichi'den flaş değişiklik sinyali!
Gündem Hizbullah bahane kan emici işgal peşinde
Gündem

Hizbullah bahane kan emici işgal peşinde

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hizbullah bahane kan emici işgal peşinde

Terörist devlet İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah altyapısını hedef aldığı ileri sürüldü. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Beraşit, Şehhur ve Tulin bedenleri hedef alındı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah altyapısını hedef aldığı ileri sürüldü.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Beraşit, Şehhur ve Tulin bedenleri hedef alındı.

İsrail ordusu kısa bir süre önce ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur kentindeki 4 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail savaş uçaklarının hedef alacağı beldelerin Kana, Dibal, Kakaiyyet Cisir ve Sıreyfa olduğu bildirilmişti.

Adraee'nın saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler, Lübnan'ın güneyinde İsrail işgali altındaki alanların dışında yer alıyor.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Siyonistler ateşkesi ihlal etti! Lübnan'ın güneyine saldırdılar
Siyonistler ateşkesi ihlal etti! Lübnan'ın güneyine saldırdılar

Dünya

Siyonistler ateşkesi ihlal etti! Lübnan'ın güneyine saldırdılar

İsrail'den ateşkes ortasında "Gazze modeli" tehdidi! Lübnan'ın güneyinde evler havaya uçuruluyor!
İsrail'den ateşkes ortasında "Gazze modeli" tehdidi! Lübnan'ın güneyinde evler havaya uçuruluyor!

Gündem

İsrail'den ateşkes ortasında "Gazze modeli" tehdidi! Lübnan'ın güneyinde evler havaya uçuruluyor!

İsrail durmuyor, dünya uyuyor! AK Partili Dusak'tan Lübnan için sert uyarı!
İsrail durmuyor, dünya uyuyor! AK Partili Dusak'tan Lübnan için sert uyarı!

Gündem

İsrail durmuyor, dünya uyuyor! AK Partili Dusak'tan Lübnan için sert uyarı!

Terörsüz Türkiye Rapor onaylandıktan sonra ABD/İsrail, İran'a savaş başlattı.
Terörsüz Türkiye Rapor onaylandıktan sonra ABD/İsrail, İran'a savaş başlattı.

Gündem

Terörsüz Türkiye Rapor onaylandıktan sonra ABD/İsrail, İran'a savaş başlattı.

Katil Netanyahu’nun bitmeyen kan hırsı: Lübnan’da 4 beldeye daha 'ölüm' tehdidi
Katil Netanyahu’nun bitmeyen kan hırsı: Lübnan’da 4 beldeye daha 'ölüm' tehdidi

Dünya

Katil Netanyahu’nun bitmeyen kan hırsı: Lübnan’da 4 beldeye daha 'ölüm' tehdidi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23