Rüşvet villalarına gelemedi

Buğra Kardan İstanbul

Ahtapot gibi sardığı İstanbul’u soyup soğana çeviren, İBB ve 30 iştirakini sömüren çetenin başı Ekrem İmamoğlu dahil 414 sanığın yargılandığı büyük yolsuzluk davasını sulandırma girişimleri bıktırdı usandırdı. 19 Mart 2025’te gözaltına alınan ve 23 Mart 2025’te tutuklanan İmamoğlu’nun aradan geçen 58 haftada sadede gelmemesi, tiyatroya da doymaması yaka silktirdi. Çıktığı 30 duruşmada da mahkemeyi gereksiz tartışmalarla meşgul ederken kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan kaçındığı görüldü. Hakimle savcıyla polemiklere giren, itirafçıları itibarsızlaştırmaya kalkan, iddianamede yer alan ithamları da delilleri de çürütmek yerine algı oyunları sahneleyen Ekrem’in cevapsız bıraktığı sorulardan bazıları:

İŞTE GÜNAH DEFTERİ

CHP İstanbul il binasının alımında kullanılan para kuleleri nereden geldi?

Kara kutularınızdan Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’ın elinde görüntülenen balya balya paralar neden EFT ya da havaleyle yollanmadı da elden verildi?

Niye seçime giderken eksik mal bildiriminde bulundunuz, paravan şirketlerinizi ve villaları paylaşmadınız?

İBB’nin sizin onayınızla yaptığı yüzlerce şaibeli ihaleden ne gelir elde ettiniz?

Yüzde 60 ortağı olduğunuz İmamoğlu İnşaat, 2020-2023 döneminde 117 taşınmaz edindi. Bu taşınmazlar için ödenen para nereden geldi?

Evinde 40 milyon lirayla kaçarken yakalanan müteahhit Ali Nuhoğlu’nun rayiç bedeli 1.5 milyar lira olan üç villayı İmamoğlu İnşaat’a 15 milyon liradan vermesinin altında yatan nedenler neler?

Nuhoğlu, KİPTAŞ’tan kaç ihale adı?

Rüşvet karşılığı Beylikdüzü’nde kendiniz, aileniz ve sevgiliniz için kaç daire aldınız?

Dev hafriyat vurgununda rolünüz nedir?

Boğaz’daki yapılarda çalışmalar için ‘bağış’ adı altında ne kadar rüşvet toplattınız?

“JET” SOSYETEYE GİRDİ

Jetinizle Londra’ya ne kadar para kaçırdınız?

Oğlunuz Selim kanalıyla Hırvatistan’a para taşıdığınız belgelendi. Başka bir yakınınızı kullanarak. diğer bir ülkeye de para yolladınız mı?

Jetinizde hukuk, edep dışı adımlar atıldığından haberiniz var mıydı?

Le Meridien Otel’de kimlerle, hangi konuları görüştünüz? Neden kameraları bantlatma gereği duydunuz?

Otel otel dolaşırken bulundurduğunuz bavullarda ne kadar para vardı?

AJANLIK BİLE YAPMIŞTI

CHP’yi ele geçirmek için kullandığınız parayı nereden, ne şekilde temin ettiniz?

Ali Nuhoğlu’nun evinden çıkan paralar nereden geldi? Nuhoğlu’na dolarları kim ya da kimler emanet etti?

Paralar Murat Ongun, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal’da mı toplanıyordu?

Fatih Keleş ve Murat Ongun’la İBB dışında yapılan gizli toplantılarda neler konuşuluyordu?

16 milyona ait verileri yabancı istihbarat birimlerine neden sunuyordunuz?

İstanbulluların verileri şantaj için kullanıldı mı?

Mahkemede sorulara “Hatırlamıyorum, muhatap almıyorum” karşılığını verdiği gibi mahkemeyi sirk alanına çevirmek için “Duruşmalar TRT’den yayınlansın” tantanası dahi yapan İmamoğlu, sabırları taşırdı. Kamuoyundan ise kendisine “Şovu bırak da sadede gel” çağrısı geldi.

TANTANACILIK KURTARAMAYACAK

Akit’e konuşan Avukat Yurdal Kılıçer, şunları söyledi: “Mahkemedeki tavrı görüyoruz. Hâlen sadede gelmediğini, şovlardan ve polemiklerden medet umduğunu müşahede ediyoruz. ‘Hatırlamıyorum, bilmiyorum, muhatap almıyorum’ diyerek bir yere varamayacağı kati. İtirafçıları karalayarak, mahkemeyi tartışmalarla oyalayarak yanlış yapıyor. Çünkü yargı görevlilerine laf atmak, soruları duymazdan gelmek sanığın aleyhinedir. Soruları cevaplamamak, deliller ve itiraflarla ilgili inandırıcı açıklamalarda bulunmamak şüpheyi artırır. Tiyatro ve algı oyunu denemeleri ne yargı görevlilerini ne toplumu ikna eder. Bu nedenle kendisini müdafaa etmesi zarurettir. Aksi takdirde şüpheli konumundan kurtulamayacağını anlamalıdır. Mahkûm olacağı gibi siyasi ve sosyal meşruiyetinin yara alacağını aklından çıkarmamalıdır. Şu anda güç durumdadır. İmamoğlu için ifadeleri tek tek okumaktan, soruları bir bir cevaplamaktan başka yol yoktur. Bir an evvel kendisine gelmelidir. Gerilimlere, atışmalara bel bağlamamalıdır. Sıkıntılar çıkarmaya uğraşmamalıdır. İddialara, ithamlara, delillere susarak ve ya hakimlere ya savcılara efelenerek aklanamayacağını unutmamalıdır. İyi bir savunma yapmadıkça hüküm giyeceğini, sosyal ve siyasi kariyerinin büyük yara alacağını idrak etmelidir.”