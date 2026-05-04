Lüks villalar, milyonluk araçlar ve hayali maaşlar: Zuhal Böcek’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı

Dijital materyal incelemesinde yer alan mesajlarında Gökhan Böcek’in belediye araçlarıyla kokain taşıdığını, ihalelerden aldığı %10’luk komisyonlarla hayatını idame ettirdiğini ve boşandığı eşi için 75 milyon TL akladığını iddia eden Zuhal Böcek, sorguda çark etti: "Gökhan’ı korkutmak için uydurdum!".

%10 İLE GEÇİNEN "EZİK" DEDİĞİ EŞİNİN SERVETİNİ LİSTELEMİŞ

Zuhal Böcek ifadesi boyunca eşi Gökhan Böcek’in gelir kaynaklarını ve iş ilişkilerini bilmediğini ileri sürdü. Ancak telefonunda yapılan dijital materyal incelemesinde; eşine ait tüm gayrimenkullerin, araçların ve alınan takıların fiyatlarıyla birlikte listelendiği notlar bulundu.

"Varlıklı bir aileden geliyor, parasını anne ve babası ödüyor" dediği eşinin, aslında belediye ihalelerinden komisyon aldığına dair bizzat kendisinin Gökhan Böcek’e yazmış olduğu mesajları ise "bir arsa meselesiydi" diyerek geçiştirmeye çalıştı. Telefon incelemesinde eşine yönelik "%10 ile geçinen ezik" ifadesini kullandığı görülen Böcek, bu sözü bir arsa anlaşmazlığı nedeniyle söylediğini iddia etti.

Gökhan Böcek ve kendisine eşlik eden elemanı, turuncu para valizi ile Finike dövizden çıkıyor

PARA AKLAMA MESAİSİ VE “ABLA" HESABINDAN GELEN MİLYONLAR

Zuhal Böcek’in ifadesindeki en dikkat çekici noktalardan biri, kaynağı belirsiz milyonlarca liralık para trafiğini "abla" ve "anne"sinin birikimlerine dayandırarak aklamaya çalışması oldu. Böcek, evvelce kendisine ait olan evi ablasına 15 milyon TL’ye sattığını, ablasının ise yurt dışında biriktirdiği paralarla kendisine toplamda 22,5 milyon TL gönderdiğini savundu. Ancak ablasının zaten daire için ödediği tutarı göndermek için satın aldığı lüks konutu oğlunun üzerine yapmasını şart koştuğunu iddia etti.

Zuhal Böcek savcılık sorgusunda ayrıca hesabına gelen paraların hangi hesaplardan geldiğini bilmediğini söyleyerek, mülk alımlarındaki nakit akışının izini karartmaya çalıştı. Savcılığın, özellikle Zuhal Böcek’in 4+1 lüks dairesini 3.5 milyon TL gibi, bölge emsallerinin (1+1 daireler 5.3 milyon TL) çok ama çok altında bir rakama satın aldığını iddia etmesi, "kayıt dışı para trafiği" şüphelerini zirveye taşıdı.

Hesabına kuyumculardan gelen yüksek meblağlı paraları "biriktirdiğim altınları bozdurdum" diye açıklayan şüphelinin, eşinin şoförü Onur Nasuh üzerinden gelen paralar için de "Eşim benim hesabıma göndertmiş olabilir" demesi, para trafiğinin merkezinde Gökhan Böcek’in olduğunu ortaya koydu.

”HAYALİ İSTİHDAM" VE YABANCI DİL KILIFI

Zuhal Böcek, hiç çalışmadığı bir şirkette sigortalı gösterilmesiyle ilgili SGK tarafından yürütülen soruşturmayı da savcılık ifadesinde kabul etti. "Gökhan’dan karşılıksız bir şey istemediğim için yabancı dilimle satış temsilciliği yaptım" diyen Zuhal Böcek’in, hangi gayrimenkulü kime sattığına dair hiçbir somut veri sunamaması, "hayali istihdam", "suç gelirini aklama" ve “yalan beyan” kanaatini güçlendirdi.

ADLİ TIP “VAR” DEDİ; ZUHAL “ALKOL BİLE İÇMEM” SÖZLERİYLE KENDİNİ SAVUNDU; BELEDİYE ARAÇLARIYLA KOKAİN TAŞIMA MESAJINA “KORKUTMA” SAVUNMASI YAPTI

İfadenin en can alıcı noktalarından biri, Zuhal Böcek’in kendi sağlık durumu ve bağımlılık testiyle ilgili beyanları oldu. Hakkındaki Adli Tıp raporunda uyuşturucu kullandığı kesinleşmiş olmasına rağmen Böcek, sorgusunda hayatı boyunca hiç uyuşturucu madde kullanmadığını, hatta alkol dahi tüketmediğini iddia etti. Rapora itiraz ettiklerini belirten Böcek’in, bilimsel verilerle sabitlenen "kokain kullanımı" sonucunu reddetmesi, savunmasının inandırıcılığını tamamen yitirmesine neden oldu.

Zuhal Böcek, ayrıca eşi Gökhan Böcek’in uyuşturucu kullandığından haberdar olmadığını ileri sürdü. Ancak hemen ardından verdiği beyanda, eşinin cüzdanında gördüğü "beyaz toz kalıntıları" üzerine uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini ve bu sebeple cüzdanını karıştırmaya başladığını itiraf etti. Hayatı boyunca uyuşturucu görmediğini ve kullanmadığını iddia eden bir kişinin, eşinin cüzdanındaki beyaz kalıntıyı görür görmez uyuşturucu madde olarak teşhis etmesi, savcılık makamı tarafından "hayatın olağan akışına aykırı" olarak değerlendirildi.

İTİRAF MI, İFTİRA MI? "BELEDİYE ARAÇLARIYLA KOKAİN TAŞIMA" SKANDALI

Eşinin uyuşturucu kullandığını görmediğini iddia eden Zuhal Böcek’in, kendi telefonundan çıkan "Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar bekle sen" mesajı ise tam bir suçüstü belgesi olarak değerlendirildi. Bu kadar net ve spesifik bir suçlamayı "eşini korkutmak için" uydurduğunu söyleyen Böcek’in, hem kendisinin hem de eşinin uyuşturucu kullandığının bilimsel raporlarla kanıtlanmış olması karşısında köşeye sıkıştığı gözlemlendi.

Zuhal Böcek, bu ağır ithamları eşini "korkutmak için" yazdığını, aslında böyle bir şeye şahit olmadığını iddia ederken, bir insanın eşini korkutmak için "belediye aracı" ve "kokain" gibi son derece spesifik ve teknik detaylar içeren bir kurgu yaptığını iddia etmesi, hayatın olağan akışına aykırı bulunduğundan savcılık tarafından ciddiye alınmadı.

İHANET ÜZERİNE KURULU BİR "KADER" DÖNGÜSÜ: "ZİNAYLA" SUÇLADIĞI EŞİNİ "ESKİ EŞLE" ZİNA YAPMAKLA SUÇLADI!

Zuhal Böcek’in ifadesindeki en sarsıcı bölümlerden biri de Gökhan Böcek ile olan ilişkisinin başlangıcı ve sonrasındaki "sadakat" çıkmazı oldu. Zuhal Böcek, Gökhan Böcek ile tanıştığında şahsın evli olduğunu, birlikteliklerinin bu süreçte başladığını ve hatta evlilik dışı hamile kaldığını itiraf etti. Öyle ki, resmi nikahlarından yalnızca bir hafta sonra doğum yaptığını beyan ederek, ilişkinin "yasak aşk" temelinde başladığını kayıtlara geçirdi.

Ancak Zuhal Böcek’in iddiasına göre, bir başkasının yuvası üzerine kurulan bu evlilik çok geçmeden aynı yöntemle sarsıldı. Böcek, eşinin kendisini eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile aldatmaya devam ettiğini öne sürerek adeta bir "ihanet döngüsü" tasvir etti. Kendisi de bir zina ilişkisinin tarafıyken, evlendikten sonra eşini eski eşiyle zina yapmakla suçlayan Zuhal Böcek, bu sebeple boşanma davası açtığını söyledi.

İfadenin en "film gibi" sahnelerinden biri ise boşanma protokolü sırasında yaşandı. Zuhal Böcek, eşinin kendisini bir daha aldatmaması (zina yapmaması) şartına karşılık Gökhan Böcek’e 4 milyon dolarlık bir senet imzalattığını, bu senedin görüntülerini de telefonunda sakladığını itiraf etti.

YARGI BÜROKRASİSİNDEN ALINAN "DANIŞMANLIK" SKANDALI

İfadede yer alan bir diğer skandal ise Gökhan Böcek’in Antalya’daki yargı mensuplarıyla kurulan temas oldu. Dijital materyallerde adı geçen "Gürkan" isimli kişinin Antalya Başsavcı Vekili Gürkan Kütük olduğunu belirten Zuhal Böcek, yeğeninin adli bir olayı için bu isimden "danışmanlık" aldıklarını beyan etti. Bu itiraf, dosyadaki "nüfuz ticareti" iddialarını yeni bir boyuta taşıdı.

Başsavcılık ifadesi dışında Başsavcı vekili ile uzunca bir mülakat gerçekleştirdiği öğrenilen Zuhal Böcek’in beyanlarının “yeterli bulunmadığı”, dosya kapsamındaki somut bilgi ve belgelerle çelişen ifadelerinin ise “samimi” görülmediği kaydedildi.