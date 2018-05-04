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HÜDA PAR Erbakan Vakfı'nı ziyaret etti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve yönetimden oluşan heyet,Erbakan Vakfı'na ziyarette bulundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:13
HÜDA PAR Erbakan Vakfı'nı ziyaret etti

HÜDAPAR heyetini, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu ve Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin karşıladı.

Ziyarette Türkiye ve dünya gündemine dair görüş alışverişinde bulunuldu. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Yapıcıoğlu, Erbakan Vakfı Genel Merkezi'nden ayrıldı. 

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erbakan, "Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile vakfımızda görüştük. Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkürlerimi borç biliyorum." dedi

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:13
  1. HÜDA-PAR
  2. Erbakan Vakfı
  3. Fatih Erbakan

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