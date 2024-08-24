HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan kayıp Narin paylaşımı

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı, 3 günü aşkın bir süredir kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bir an önce sağ salim bulunarak ailesine kavuşması temennisinde bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3 gün önce kaybolan 8 yaşındaki küçük Narin'den henüz müjdeli bir haber alınamadı.

Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden 8 yaşındaki Narin Güran, 3 gün önce gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmadı. Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi ve mahalleliler tarafından aranmaya başlandı.

AFAD, JAK, sağlık, jandarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ve koku alma köpeklerinin yanı sıra havadan helikopterle de destek verilen arama çalışmalarından henüz bir sonuç çıkmadı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı, kayıp Narin'in bulunması için yetkililerin arama çalışmalarına ara vermeden devam etmesini isterken vatandaşlardan da hassasiyet göstermeleri talebinde bulundu.

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İl Başkanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Ağustos Çarşamba günü Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan #naringüran kızımız 3 gündür halen kayıp.

Yetkililerin daha ivedi bir şekilde çalışmasına devam etmesini ve vatandaşlarımızın da hassasiyet göstermesini bekliyoruz.

Narin kızımızın bir an önce sağ salim bir şekilde ailesine kavuşmasını Allah'tan ümit ediyoruz.

#NarinGüranNerede" (İLKHA)