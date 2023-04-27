HÜDA PAR: 'CHP ve İYİ Parti Kandil'le hizalanmış durumdadır!'

Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin BNN TÜRK'te Tuğba Tura'nın sorularını yanıtladı. Şahin, ''Millet İttifakı kazanırsa duruşunuz ne olacak'' sorusunu ise ''Biz Kılıçdaroğlu ya da Millet İttifakı'nın kazanma ihtimalini sahada yaptığımız araştırmalara dayanarak görmüyoruz, böyle bir ihtimalin olduğunu düşünmüyoruz'' dedi.

Şahin, sunucunun ''seçimden sonra bu ittifak sürdürülecek mi?'' sorusuna, ''Bir iş birliği oluşturulmuştur. Önümüzde 14 Mayıs'ta yapılacak bir seçim var ve bu seçimdeki hedefimiz AK Parti'nin dolaylı olarak Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu sağlaması ve cumhurbaşkanının yeniden en yüksek oyu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir. Şuan buna odaklanmış vaziyetteyiz. Yarın seçim olduğunda nasıl bir tabloyla karşılaşacağız ya da nasıl bir yol yürünecek bugünden bunu kestirmek ya da bugünden kararlaştırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum.'' ifadeleriyle yanıt verdi.

Şahin, ''Millet İttifakı kazanırsa duruşunuz ne olacak'' sorusunu ise ''Biz Kılıçdaroğlu ya da Millet İttifakı'nın kazanma ihtimalini sahada yaptığımız araştırmalara dayanarak görmüyoruz, böyle bir ihtimalin olduğunu düşünmüyoruz'' şeklinde cevapladı.

AK Partili Bülent Turan'ın ittifak protokolü açıklamasına değinen Şahin, ''Kendisi de yazılı açıklamayla sonrasında izah etti. HÜDA PAR kendi logosuyla girmediğinden dolayı teknik anlamda bir bir ittifak söz konusu değildir. Bunu kalkıp da hiçbir şekilde iş birliği yok, pürüz varmış gibi lanse edilmesi teknik bilgi eksikliğidir. Bülent Turan bey de bunu açıklamıştır.'' dedi.

Şahin, Cumhur İttifakı bileşenlerinde HÜDA PAR'la ilgili bir kriz olup olmadığı sorusuna ilişkin ise şunları söyledi; ''Kesinlikle bir kriz söz konusu değildir. Eleştiriler var biz bunu söylüyoruz. Biz kendimize has bir siyasi kimliği olan, bağımsız, bağlantısız ve özgün bir hareketiz. Bizim parti programı ya da söylemlerimizin diğer partilerle tamamen uyuşması özdeşleşmesi söz konusu değildir, olamaz da. Biz kurumsal kimliğimizi terk ederek bir seçim ittifakı yapmıyoruz. İtiraz ve eleştirileri anlıyoruz ancak biz meşru hedeflerimize meşru zeminde meşru yol ve yöntemlerle ulaşmaya çalışacağız. Eleştirileri kriz varmış gibi lanse etmek doğru değildir. ''

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Şahin, HÜDA PAR'ın eleştirilerin odağı haline gelmesinin sebebi olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı alınmasını gösterdi. Şahin, ''Bazıları ciddi anlamda rahatsız oldu ve rahatsızlıkları hala da devam etmektedir. İtiraz ve eleştirileri anlarız ancak bunun çok daha ötesinde yalan ve iftira üzerinden partimize yöneltilmiş olan suçlamaları asla kabul etmeyiz'' dedi.

HDP- HÜDA PAR kıyaslamasına ilişkin konuşan Şahin, ''CHP'nin hem zihniyet itibariyle hem de ittifak içerisinde bazı zihniyetlerle geliştirmiş olduğu ilişkiler var. Bu ilişkileri perdelemek için HÜDA PAR'ı gündeme getiriyor. Halbuki bakın CHP ve İYİ Parti Kandil'le hizalanmış durumdadır. Çok açık şekilde bir bloktan bahsedilmektedir. Kandil'den CHP- İYİ Parti bizimle aynı blokta yer alıyor değerlendirmeleri gelmektedir. Bu kadar bariz olan bir hususu perdelemek için özellikle HÜDA PAR gündeme getirilmektedir. Kimse HÜDA PAR'ı herhangi bir şiddet aygıtıyla yan yana getiremez. İçlerine düştükleri çukurdan HÜDA PAR üzerinden temizlenmeye çalışıyorlarsa nafile bir siyasettir. HÜDA PAR meşru zeminde bulunmuş, meşru hedefleri olan ve bu hedefleri yine meşru zeminde gerçekleştirmeye çalışan bir siyasi harekettir.'' ifadelerini kullandı.