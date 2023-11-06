HÜDA PAR: Amerika asla çözümün bir parçası olamaz!

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, "İlk günden beri siyonizmden yana taraf tutan, ateşkes tekliflerini BM'de veto eden ABD çözümün bir tarafında yer almamalıdır." dedi.

HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, siyonist işgal rejiminin abluka ve yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde yaşananlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki vahşet ve mezalimin tüm şiddeti ile devam ettiğini belirten Demir "Gazze'den alınan bilgilere göre dün gece, 7 Ekim'den beri en şiddetli bombardıman yaşandı. Aksa Tufanı'nın üzerinden bir ay geçmesine, çoğunluk kadın ve çocuk olmak üzere 10 binin üzerinde şehidimiz olmasına rağmen halen maalesef Gazzeli kardeşlerimiz yalnızdırlar. Su, elektrik, gıda yok. Hastaneler bombalanıyor, yaralılara müdahale edilemiyor. Belki binlerce insan halen enkazların altında bulunuyor." dedi.