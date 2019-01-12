HÜDA PAR 2019 yerel seçimlere katılacak mı?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu, 1 Ocak itibariyle seçim takvimini başlattı. YSK'nın açıkladığı listeye göre yerel seçimlere girecek partiler açıklandı. Ancak HÜDA PAR 31 Mart 2019 yerele seçimlere girip girmemesi konusunda son dakika kararı aldı. Peki HÜDA PAR yerel seçim 2019'a girecek mi?

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde yer alacak siyasi partilerin listesini paylaştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı. Buna göre seçimde yer alacak partiler şöyle:

AK Parti

Bağımsız Türkiye Partisi

BBP

CHP

Demokrat Parti

DSP

HDP

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

MHP

Saadet Partisi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi