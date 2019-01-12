HÜDA PAR 2019 yerel seçimlere katılacak mı?
Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu, 1 Ocak itibariyle seçim takvimini başlattı. YSK'nın açıkladığı listeye göre yerel seçimlere girecek partiler açıklandı. Ancak HÜDA PAR 31 Mart 2019 yerele seçimlere girip girmemesi konusunda son dakika kararı aldı. Peki HÜDA PAR yerel seçim 2019'a girecek mi?12 Ocak 2019 Cumartesi 12:01
Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu, 1 Ocak itibariyle seçim takvimini başlattı. YSK'nın açıkladığı listeye göre yerel seçimlere girecek partiler açıklandı. Ancak HÜDA PAR 31 Mart 2019 yerele seçimlere girip girmemesi konusunda son dakika kararı aldı. Peki HÜDA PAR yerel seçim 2019'a girecek mi?
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde yer alacak siyasi partilerin listesini paylaştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine katılabilecek partileri açıkladı. Buna göre seçimde yer alacak partiler şöyle:
AK Parti
Bağımsız Türkiye Partisi
BBP
CHP
Demokrat Parti
DSP
HDP
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
MHP
Saadet Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
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