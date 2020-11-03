Hücrelere baskın! 78 terör şüphelisi yakalandı
İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi’nin tespitlerinin ardından son bir aylık sürede terör örgütlerine peş peşe Özel Harekat destekli seri operasyonlar düzenleyen İstanbul Terör Polisleri, 78 terör örgütü üyesini hücre evlerinde gözaltına aldı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütlerinin gizli faaliyetlerini tespit etti. Özel Harekat destekli peş peşe seri operasyonları ise İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.
Hücre evlerinde yakalandılar
Son bir aylık süre içerisinde terör örgütleri DEAŞ ve bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen seri şafak operasyonlarında 78 şüpheli hücre evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
İncelemeye alındı
Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız silahlar ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonlarda el konulan tüm suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı.
Kaynak: Sabah