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Hücre evlerinde enselenen 9 FETÖ'cü tutuklandı

İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 9'u tutuklandı.

23 Haziran 2019 Pazar 18:49
Hücre evlerinde enselenen 9 FETÖ'cü tutuklandı

İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 9'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 20 Haziran'da gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 24'ü arandıkları illere gönderildi. İzmir merkezli 4 ilde, örgüt yapılanmasını tekrar oluşturma ve aktif hale getirmeye çalışan şüphelilerin hücre evleri olarak kullandığı İzmir, Manisa, Ankara ve Ordu'da 30 hücre evi tespit edilmişti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ileri sürülen ve başka illerden de aranması bulunan 33 zanlı gözaltına alınmıştı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep telefonları, örgüte ait olduğu tespit edilen yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 18:49
  1. Ordu
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. Ankara
  5. FETÖ operasyonları
  6. FETÖ'nün hücre evleri
  7. terör operasyonu
  8. gözaltılar var
  9. tutuklama
  10. Terörle Mücadele

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