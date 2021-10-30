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Ekonomi Hububat ve bakliyat ihracatımız 6.4 milyar doları aştı
Ekonomi

Hububat ve bakliyat ihracatımız 6.4 milyar doları aştı

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatını ilk 9 ayda yüzde 22 arttırarak 6 milyar 422 milyon doları çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 19:15:00 -
Hububat ve bakliyat ihracatımız 6.4 milyar doları aştı

Sektör bu dönemde 7 milyon 753 bin ton tarım ürünü 213 ülke ve serbest bölgeye taşıdı. İhracatçılar en fazla geliri 909 milyon dolarla bitkisel yağlardan elde etti. Bu ürünü 873 milyon dolarla bisküvi-pasta, 806 milyon dolarla buğday takip etti.

Hedeflere emin adımlarla yürüyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, “Tarımsal ürünlerimiz dünyanın her tarafında tüketiliyor” dedi. Altunkaya, şöyle konuştu: “Salgınla dijital dönüşümün hızlanması ve yoğun şekilde kullanılması ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştırdı. İhracatçılarımız hızla kendilerini dönüşüme adapte ederek yeni dünyanın yeni ticaret şekline uyum sağladı. İhracatçılarımız, dünyanın her yerinde başarıyla ürün satmaya yapmaya devam ediyorlar. Sektörümüz ihracatının sürdürebilirliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca her pazarda kalıcı ve belirleyici olmak istiyoruz. Her yıl ihracatımız artarak ilerliyor. İlk 9 aydaki ihracata baktığımızda yıl sonu hedefimize emin adımlarla yürüyoruz.”

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