Hububat ihracatçılarına ödül yağmuru!

Başarılı ihracatçıları kutlayan Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu 2024 yılında daha yüksek performans göstereceklerine inandığını ifade etti.

2022 verileri baz alınarak en fazla ihracat gerçekleştiren firmaların ödüllendirildiği İhracatın Yıldızları Ödül Törenine Güneydoğulu Hububat Bakliyat ihracatçıları damga vurdu. 31 firmanı ödül aldığı gecede dünya sofralarına Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen lezzetli ürünleri ihraç eden Güneydoğulu ihracatçılar konuklar tarafından ayakta alkışlandı.

GAİB hizmet binasında düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Milletvekilleri Abdulhamit Gül, Derya Bakbak, Eyüp Özkeçeci, Bünyamin Bozgeyik, Ertuğrul Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, sanayici, ihracatçı ve resmi kurum yöneticileri katıldı. Törende ödül almaya hak kazanan firmaların ödülleri GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz’ın yanı sıra törene katılan protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören sonrası bir açıklama yapan Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, “Sektörümüz her geçen gün ihracatını arttırarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Bugün düzenlenen törende 31 firmamız ödül alarak bizleri gururlandırdı. Birliğimiz GAİB bünyesinde faaliyet gösteren birlikler arasında olduğu gibi sektörümüzle ilgili TİM’e bağlı birlikler arasında da liderliğini sürdürüyor. Son on yıldır bölgemizde yaşanan ve bütün dünyayı etkisi altına alan savaşlar ve krizlere rağmen birliğimiz üyeleri bütün şartları zorlayarak ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamak için dünyanın dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde ödül almaya hak kazanan firmalarımızı ve firma temsilcilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Ocak-Ekim döneminde 3 milyar 75 milyon 163 bin dolarlık ihracata imza atıldı

2023 yılının Ocak-Ekim döneminde 3 milyar 75 milyon 163 bin dolarlık ihracata imza atan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bu sonuçlarla Güneydoğu’nun en fazla ihracat yapan birliği unvanını korurken TİM bünyesindeki diğer hububat bakliyat birlikleri arasında ki liderliğini de sürdürdü. Elde edilen sonuçların ekip halinde büyük emekler sonucu uzun ve yorucu çalışmalar sonucu ortaya çıktığını ifade eden, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu 2023 yılının son bir buçuk ayında da kesintisiz ihracat için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Güneydoğulu ihracatçılar uzak doğu pazarlarına göz dikti

2024 yıl yol haritasının da belirlendiğini ifade eden Başkan Celal Kadooğlu yaptığı değerlendirmede, “2023 yılının başında bölgemizde yaşanan 6 Şubat depremi elbette bütün sektörler gibi bizleri de etkiledi. Ancak kısa zamanda toparlanan firmalarımız uluslararası taahhütlerini yerine getirmeye devam ederken yeni Pazar arayışlarımızda sürdü. 2024 yılında ilk ve en önemli faaliyetlerimizden birisini uzak ülkeler projesi kapsamında Güney Kore’de gerçekleştireceğiz. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 14-19 Ocak 2024 tarihlerinde Güney Kore'nin Seul şehrine yönelik Sektörel Ticaret Heyeti Programı düzenlemeyi planlamaktayız. Mevcut pazarlarımızı korurken yeni Pazar arayışlarımız 2024 yılında da devam edecektir” diye konuştu.