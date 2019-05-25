Huawei'ye bir kötü haber daha! WhatsApp...

Google’ın Android lisansını askıya almasından sonra Huawei’nin kendi işletim sistemlerini kullanıma hazırladıklarını açıklaması, Huawei fanlarının içini bir miktar rahatlatmıştı. Yeni Huawei işletim sistemi, kendi uygulama mağazasıyla birlikte gelecek ve bu mağazada hangi popüler uygulamaların bulunacağı şu an için gizemini korumaya devam ediyor.

ABD hükümetinin Huawei için uyguladığı yasak, yalnızca donanımsal ürünleri değil, yazılımsal ürünleri de kapsıyor. Bu nedenle yeni bir işletim sistemi ile birlikte piyasaya sürülecek olan Huawei akıllı telefonlarda WhatsApp gibi popüler uygulamaların bulunmayacak olma ihtimali oldukça yüksek.

Huawei’nin dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olduğunu düşünürsek çoğu geliştiricinin Huawei uygulama mağazasına uygulamalarını taşıyacaklarını öngörebiliriz. Bununla birlikte Huawei, ABD menşeli ürün ve hizmetleri satın alamayacağından akla ilk gelen pek çok uygulamanın Huawei telefonlarda olmama ihtimali yüksek.