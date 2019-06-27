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Huawei’den yeni nesil teknik servis programı

Huawei, "Huawei Cares" teknik servis programıyla P30 ve P30 Pro kullanıcılarına ücretsiz bakım servisi sağlayacak- Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav Ülkeleri Bölgesi Başkanı Wang Yanmin:- "Huawei kullanıcılarının sorunların çabucak üstesinden gelmeleri için yanlarında olmak istiyoruz. Kullanıcıların neredeyse tamamı ekran çatlamasından endişe duyuyorlar ve başlarına en sıklıkla gelebilecek durumun bu olduğunu söylüyorlar. Biz de kullanıcılarımıza değer verdiğimiz için, Huawei Cares programını başlattık"

27 Haziran 2019 Perşembe 14:58
Huawei’den yeni nesil teknik servis programı

İSTANBUL (AA) - Huawei, P30 ve P30 Pro kullanıcılarına teknik servis programı "Huawei Cares" ile ücretsiz bakım hizmeti verecek.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, cep telefonu kullanıcılarının karşılaştığı zorluklar, Huawei tarafından yeni telefon sahibi olan kullanıcılara verilen kapsamlı bir bakım paketi sayesinde geçmişte kaldı.

Tüketicilerini tanıyan ve beklentilerini bilen Huawei'nin yeni hizmet paketi Huawei Cares, bir telefon satın aldıktan sonra ilk iki yıl boyunca kullanıcıların en büyük endişelerinin ücretsiz olarak ele alınmasını sağlayacak.

Huawei Cares planı, kullanıcıların en büyük endişeleri olan ekran hasarı, pil veya şarj bağlantısı bozulması ile yazılım hatalarını kapsıyor.

Huawei açıklamasına göre, Huawei IPSOS araştırma şirketi ile birlikte çalışarak, cep telefonu sahibi kullanıcıların en çok endişe duydukları veya başlarına gelmesi en muhtemel senaryoları belirledi. Araştırma, 2019 yılı Haziran ayında Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav ülkeleri kapsamında, 18-55 yaş arası kullanıcılar üzerinde online anket yöntemiyle gerçekleştirildi.


- Plan birçok hasarı kapsıyor


Araştırma anketini yanıtlayan kullanıcıların yüzde 63’ü cihazda depoladıkları verileri kaybetmekten, yüzde 59’u pil sorunlarından, yüzde 56’sı ise telefonlarını suya düşürmekten endişe ediyorlar. Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 87,5’i kullanıcı hataları veya kazalarda üreticilerin kullanıcıları korumak için daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca kullanıcıların yüzde 92'si ekran değişimi için istenen ücretleri çok yüksek buluyor.

Şirketin yeni hizmet paketi Huawei Cares kapsamında ise, 10 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında satın aldıkları P30 ve P30 Pro model telefonlarını HiCare uygulaması ile aynı tarihler arasında kayıtlarını yapan akıllı telefon kullanıcıları, 12 ay boyunca geçerli olmak üzere kaza ile kırılan ekran veya arka kapak onarımlarını bir defa ücretsiz yaptırma olanağı kazanıyorlar.

Servis programı kapsamında, ek olarak her ayın son haftasına denk gelen Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde "Servis Günleri" etkinlikleri yapılacak. Kullanıcılar, ücretsiz sunulan bu bakım ve temizlik hizmetinden faydalanabilecek, ücretsiz koruma filmi taktırabilecek ve 100 TL’ye varan indirimli garanti dışı teknik servis imkanlarından da yararlanabilecek.

Ayrıca yetkili Huawei servislerinde cihazın tüm onarımı akıllı telefonda etkin olan bakım moduyla yapılıyor, böylece kullanıcılar gizliliklerinin güvenliği konusunda endişelenmek zorunda kalmıyorlar. Bu modun etkinleştirilmesi, cihazlarında depolanan özel verilerin korunmasını garanti ediyor ve cihazın onarım veya optimizasyonunu yapmanın güvenli bir yolu olarak öne çıkıyor.


- "Kullanıcılarının endişelerini azaltmak için ücretsiz servis hizmeti vereceğiz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav Ülkeleri Bölgesi Başkanı Wang Yanmin, Huawei kullanıcılarının sorunların çabucak üstesinden gelmeleri için yanlarında olmak istediklerini belirtti.

Kullanıcıları için böyle büyük bir adım atan ilk şirket olmanın gururunu yaşadıklarını ve diğer şirketlerin de bu konuda kendilerini takip etmelerini umduklarını ifade eden Wang, şunları kaydetti:

"Değerli verilerini kaybetmek kullanıcıların yüzde 75’ini üzerken, yüzde 78’i telefonlarını kırmaktan endişe duyuyor. Tüketiciler, kazalar olduğunda üreticilerin daha çok yanlarında durması gerektiğini belirtiyorlar ve Huawei bu yoruma kesinlikle katılıyor. Araştırma bize gösterdi ki kullanıcıların neredeyse tamamı ekran çatlamasından endişe duyuyorlar ve başlarına en sıklıkla gelebilecek durumun bu olduğunu söylüyorlar.

Telefonlarının değerli bir kullanım aracı olduğunu düşünüyorlar. Biz de kullanıcılarımıza değer verdiğimiz için, Huawei Cares programını başlattık. Kazalar olur, sonuçta hepimiz insanız. Ödüllü yeni telefonlarımızın kullanıcılarının endişelerini azaltmak için ücretsiz servis hizmeti vereceğiz."





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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:58
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